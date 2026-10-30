Bourses mondiales: la facture de l'IA plombe Wall Street

Trader sur le parquet du New York Stock Exchange (NYSE) at le 19 octobre 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en net repli vendredi, plombée par les résultats décevants d'Amazon et d'Intel qui accentuent les doutes sur la rentabilité des investissements colossaux dans l'intelligence artificielle, tandis que l'Europe évoluait en ordre dispersé.

Vers 13H55 GMT, le Nasdaq, à forte coloration technologique, chutait de 2,19 %, l'indice élargi S&P 500 reculait de 1,20 % et le Dow Jones, moins exposé à la tech, cédait 0,39 %.

Amazon perdait 3,03 %. Le géant du commerce en ligne a publié jeudi soir un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux attentes pour le troisième trimestre. Ses dépenses dans l'IA lui ont aussi coûté plus d'argent qu'il n'en a gagné.

Le géant de la distribution a réalisé entre juillet et septembre un chiffre d'affaires de 201,9 milliards de dollars, en hausse de 12 % sur un an, pour un bénéfice net de 20,7 milliards (-2 %).

La facture de l'IA

Pour tenir le rythme de la course, Amazon a investi 77,3 milliards de dollars en équipements au troisième trimestre.

Sur l'année, le groupe de Seattle maintient son objectif d'investissements à environ 220 milliards de dollars et compte dépenser "nettement plus" en 2027, a annoncé Andy Jassy, le PDG du groupe.

En conséquence, son flux de trésorerie est devenu négatif de 42,4 milliards de dollars sur douze mois, confirmant que l'argent généré par l'activité ne suffit plus à financer ses investissements.

"Le coût des ambitions d'Amazon dans l'IA n'est pas encore justifié par ses ventes", estime Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

Trader sur le parquet du New York Stock Exchange (NYSE) le 19 octobre 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )

La dépense touche aussi les fournisseurs : Intel chutait de 29,21 % à New York après avoir publié des prévisions décevantes en raison de la pénurie de mémoires provoquée par l'IA, qui tire les prix très à la hausse.

Dans le détail, le fabricant de puces prévoit un chiffre d'affaires de 15 à 16 milliards de dollars au quatrième trimestre, bien en deçà des attentes.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin cédait 2,63 % à 76.719,73 dollars. Binance, première plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde, a subi jeudi un piratage dont le préjudice est estimé à 6,3 milliards de dollars.

Les pétroliers résistent

A contre-courant, les géants pétroliers ExxonMobil (+2,31 %) et Chevron (+1,64 %) progressaient. Leurs bénéfices trimestriels ont été dopés par l'envolée des marges de raffinage, liée aux guerres au Moyen-Orient et en Ukraine.

Celui d'ExxonMobil a plus que doublé à 15,4 milliards de dollars, et celui de Chevron a atteint 9,9 milliards, contre 3,5 milliards un an plus tôt.

L'Europe divisée

Vers 13H50 GMT, Paris était stable (+0,07 %), Londres prenait 0,16 %, tandis que Francfort cédait 0,94 % et Milan 0,95 %.

Les valeurs liées aux semi-conducteurs restaient en bas de tableau. A Paris, Soitec chutait de 8,53 % et STMicroelectronics de 3,98 %. Le groupe pharmaceutique Sanofi (6,46 %) limitait les pertes après avoir relevé ses prévisions annuelles.

A Francfort, Bayer prenait 4,13 %. Sa filiale Monsanto a remporté un procès lié à son herbicide Roundup, premier dossier jugé depuis une décision en sa faveur de la Cour suprême américaine en juin.

Le pétrole grimpe

Vers 13H50 GMT, le Brent de la mer du Nord prenait 2,08 % à 117,27 dollars le baril, et le WTI américain 2,03 % à 104,07 dollars.

Les cours restent soutenus par les tensions dans le détroit d'Ormuz, où l'Iran a affirmé jeudi que quatre pétroliers avaient pris feu après avoir heurté des mines. Ils profitent aussi de la crainte d'une nouvelle offensive américaine contre l'Iran après les élections de mi-mandat de mardi.