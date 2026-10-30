ExxonMobil: bénéfice net plus que doublé au 3T mais inférieur aux attentes

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant pétrolier américain ExxonMobil a vu son bénéfice net plus que doubler au troisième trimestre, dans le sillage de la hausse des cours des hydrocarbures du fait de la guerre au Moyen-Orient, mais il n'a pas satisfait les attentes du marché.

Il a atteint 15,41 milliards de dollars (+104,20% sur un an) mais le consensus des analystes de Factset anticipait 16,59 milliards, selon un communiqué publié vendredi.

Il a notamment été affecté par des effets négatifs de calendrier (à hauteur de 2,54 milliards), par des dépenses supérieures liées à des dépréciations (environ 3 milliards) ainsi que par des volumes inférieurs pour cause de maintenance notamment (1,5 milliard).

Selon le groupe, les perturbations de ses activités à cause du conflit au Moyen-Orient ont représenté un manque-à-gagner d'environ 2,9 milliards.

Mais il avait indiqué mi-octobre que sa branche des Produits énergétiques, qui inclut le raffinage de pétrole, allait engranger 4,5 milliards de dollars supplémentaires par rapport au deuxième trimestre.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de 113,16 milliards (+32,68%) et et le bénéfice net dilué par action, hors éléments exceptionnels, de 4,23 dollars ont en revanche dépassé le consensus.

Les analystes anticipaient respectivement 104,89 milliards et 4,12 dollars.

"Au troisième trimestre, nous avons continué de relever le défi de satisfaire les besoins énergétiques mondiaux, exploitant à un niveau sans précédent nos capacités d'échelle, d'intégration et techniques", a commenté Darren Woods, PDG du groupe, cité dans le communiqué.

"Nous augmentons la production tout en améliorant l'efficacité", a-t-il relevé, précisant que les investissements notamment consacrés à l'expansion de la raffinerie américaine de Beaumont, sur le Golfe du Mexique, avait permis d'augmenter la production de produits raffinés de 40% depuis 2019.

Le groupe précise avoir investi à cette fin environ 17 milliards de dollars en sept ans.

Des travaux similaires sont toujours en cours, en particulier sur son site de Baytown, qui devraient au total accroître sa production de raffinés de 100.000 barils supplémentaires.

Concernant le quatrième trimestre, le groupe anticipe un impact du conflit au Moyen-Orient "en ligne" avec celui du troisième trimestre, soit environ 350.000 barils équivalents pétrole par jour restant indisponibles, en partant du principe que les perturbations seront du même acabit.

En revanche, les opérations de maintenance devraient être supérieures dans sa branche Product Solutions (raffinage, chimie), a-t-il prévenu.

"Le chemin vers le rétablissement au Moyen-Orient et de l'environnement de marché au sens large reste encombré d'incertitudes cruciales", a indiqué le groupe.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action ExxonMobil prenait 1,51%.