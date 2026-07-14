BP annonce une amélioration grâce à la hausse des cours du pétrole et des marges de raffinage, tandis que sa dette nette diminue

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* La dette nette devrait reculer à 22-23 milliards de dollars, contre 25,3 milliards de dollars

* Les recettes pétrolières devraient faire progresser les bénéfices de 1,8 à 2,1 milliards de dollars

* La production en amont devrait s’établir entre 2,17 et 2,22 millions de barils équivalent pétrole par jour

* BP prévoit 1 milliard de dollars de dépréciations, principalement liées aux activités en transition

(Reformulation du premier paragraphe; ajout de commentaires de Citi, de la réalisation des marges de raffinage et de détails sur les dépréciations tout au long du texte) par Stephanie Kelly

BP BP.L s'attend à ce que la hausse des prix du pétrole et du gaz, la vigueur du marché pétrolier et l'augmentation des marges de raffinage stimulent ses résultats du deuxième trimestre, a déclaré mardi le géant britannique de l'énergie, prolongeant ainsi les gains liés à la flambée des prix de l'énergie déclenchée par la guerre en Iran . Ce conflit, qui a conduit l’Iran à fermer de fait le détroit d’Ormuz, a perturbé l’approvisionnement mondial et propulsé les prix du pétrole brut et du gaz à des niveaux jamais atteints depuis plusieurs années, offrant ainsi une manne aux principaux producteurs d’énergie. Shell SHEL.L a, la semaine dernière, annoncé de solides bénéfices issus du négoce du pétrole et du gaz. BP a déclaré que la hausse des prix devrait générer une augmentation de 1,8 à 2,1 milliards de dollars des bénéfices de ses activités de production et d’exploitation pétrolières par rapport au premier trimestre, tandis que son segment gaz et énergies à faible émission de carbone devrait bénéficier d’un gain supplémentaire de 500 à 700 millions de dollars.

La hausse des marges de raffinage devrait faire progresser les bénéfices de l’activité « produits » de BP de 1,2 à 1,4 milliard de dollars, tandis que la société s’attend à ce que le résultat de son activité de négoce pétrolier soit légèrement supérieur à la performance exceptionnellement solide du trimestre précédent.

LA HAUSSE DES PRIX COMPENSE LA BAISSE DE LA PRODUCTION

Les cours mondiaux de référence du Brent LCOc1 ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années et se sont établis en moyenne à environ 97 dollars le baril au cours du trimestre d’avril à juin, contre environ 78 dollars au premier trimestre et environ 67 dollars un an plus tôt. Ce communiqué trimestriel a incité Citi à relever de 18 % ses prévisions de bénéfice par action pour le deuxième trimestre de la société.

L’action BP a progressé de 2,6 % à 08h37 GMT, contre une hausse de 1 % pour l’ensemble du secteur européen de l’énergie .SXEP . BP a indiqué s'attendre à ce que sa production en amont recule au deuxième trimestre pour s'établir entre 2,17 millions et 2,22 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre environ 2,34 millions de boed au cours des trois mois précédents, en partie en raison des effets de la crise. La société a indiqué que sa dettenette s’élevait à 22 à 23 milliards de dollars fin juin, contre 25,3 milliards de dollars fin mars, son objectif étant de la ramener à 14 à 18 milliards de dollars d’ici la fin de l’année prochaine. Elle a effectué un versement de 2,9 milliards de dollars pour racheter 2,5 milliards d’euros d’obligations hybrides perpétuelles, ce qui laisse un encours total d’environ 13 milliards de dollars. Elle a également versé 1,1 milliard de dollars au titre des engagements liés au règlement du litige du golfe du Mexique.

Au total, BP prévoit que sa dette nette, ses obligations hybrides et ses engagements liés au règlement du litige du golfe du Mexique diminueront globalement d’environ 6,3 à 7,3 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent. Les résultats du deuxième trimestre devraient inclure environ 1 milliard de dollars de dépréciations, principalement liées aux activités de transition au sein de sa division gaz et énergies à faible émission de carbone. BP prévoit des dépréciations liées à l’exploration s’élevant à environ 500 millions de dollars au deuxième trimestre, principalement liées à la vente de sa participation dans le projet Bay du Nord au large des côtes canadiennes.