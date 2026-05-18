BP affirme que le syndicat a quitté les négociations concernant la raffinerie de Whiting sans aborder les questions en suspens

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BP BP.L a déclaré lundi que sa raffinerie de Whiting était revenue à la table des négociations, prête à poursuivre les discussions de bonne foi avec la section locale 7-1 du syndicat United Steelworkers, mais s'est dite déçue que le syndicat ait choisi de quitter la table des négociations sans s'être véritablement engagé sur les questions qui restent en suspens.