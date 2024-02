Bourse : que signifient les variations extrêmes de cours actuelles

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

Depuis quelques temps les variations extrêmes marquent l'actualité du marché des actions. Les professionnels ont tous à l'esprit les chutes vertigineuses de 20 à 60% subies en une journée par Alstom, Euroapi, ou encore Téléperformance.

Si le phénomène est «habituel» pour les actions à petite capitalisation, c'est la volatilité quotidienne des grandes capitalisations qui surprend plus encore. Très récemment, on a ainsi relevé la hausse de 12% en une journée de la première capitalisation boursière de la zone euro, LVMH, et la baisse de plus de 10% de Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes depuis aout 2023

Source : Phiadvisor Valquant

LVMH depuis aout 2023

De telles variations quotidiennes nous interpellent. Nous souhaitons apporter quelques éléments d'analyse de ces variations qui défient la raison, même sur le marché des actions, dont on connait la volatilité.

Il faut dans un premier temps identifier ce qui provient du marché lui-même, et ce qui est attribuable à l'entreprise. Force est de constater que dans de nombreux cas, il faut invoquer un phénomène purement technique, de marché.

C'est en fait la raison essentielle d'une variation quotidienne extrême. Et souvent, les éléments fondamentaux, relatifs à l'entreprise elle-même, sont naturellement évoqués, mais finalement comptent peu dans l'explications de la volatilité boursière. La hausse spectaculaire de LVMH (+12,8% le 26 janvier) est intervenue au lendemain d'une publication de bénéfice jugée légèrement supérieure aux attentes, mais surtout après une baisse profonde du cours de l'action, passé de près de 900€ en aout, à 644€ récemment, soit -28%, et de plus, à revers de la tendance générale de marché.

Les positions des vendeurs à découvert ont été dénouées dans l'urgence, comme c'est souvent ce le cas dans ce type de situation : la hausse initiée par les investisseurs est amplifiée par les rachats forcés des spéculateurs à la baisse.

En ce qui concerne Dassault Systèmes, la baisse d'hier fait écho à une hausse de 33% observée sur le 3 derniers mois (de 38€ à 49€). Les investisseurs nerveux ont d'autant plus volontiers vendu qu'ils pouvaient le faire en externalisant une plus-value, ce qui peut parfois expliquer des ventes appuyées. Quant à l'invocation d'une croissance plus faible, il faut rappeler que le BPA de l'année 2023 a été publié exactement conforme à l'anticipation du consensus (1,2€ par action), et que le management a atteint son objectif de doublement du BPA par action sur les cinq dernières années, et qu'il a renouvelé cet objectif pour les 5 prochaines années.

La perspective 2024 annoncée par l'entreprise a apparemment déçu les analystes qui attendaient plus : l'annonce d'un objectif de chiffre d'affaires annuel compris entre 6,35 Mds€ et 6,43 Mds€ en 2024, est en dessous des estimations des analystes qui visaient 6,48 Mds€. Entre le milieu de fourchette de la guidance (6,39Mds€) et l'anticipation du consensus (6,48Mds€), l'écart est de 1,4%...

Interpréter les variations quotidiennes extrêmes comme des alertes sérieuses

Une autre explication est plus fondamentale. Elle consiste à interpréter les variations quotidiennes extrêmes comme des alertes sérieuses, et, en fait, l'expression d'une modification profonde du statut fondamental de l'action et de l'entreprise.

La volatilité d'un jour serait en quelques sorte le révélateur d'une rupture dans la croissance de l'entreprise. C'est l'adage « il n'y a pas de fumée sans feu »… En gros, le gestionnaire doit prendre très au sérieux toute variation quotidienne extrême, qui n'est pas attribuable à un phénomène purement technique ou de marché.

Comme toujours, il est facile de refaire l'histoire a postériori, mais il est intéressant de rappeler que les fortes baisses quotidiennes sont techniquement suivies par une longue tendance baissière. Au cours de 20 dernières années (plus de 5.100 variations quotidiennes), nous avons relevé, parmi les 120 actions qui composent aujourd'hui le SBF 120, une petite centaine de variations quotidiennes inférieures à -20%.

Quelle tendance pour LVMH ?

Naturellement, Les variations extrêmes ont été observées pendant les épisodes de forte volatilité de marché (2008-2009, 2020 et 2022). Si on exclut ces périodes extrêmes, on peut identifier récemment les cas d'Alstom et Téléperformance, parmi les plus grandes entreprises du CAC 40.

Dans ces différents cas de figure, l'analyse financière apporte souvent une réponse, mais aussi l'analyse graphique : l'enfoncement de la moyenne mobile un an est habituellement un signal qui ne trompe pas. Ce n'est pas le cas de Dassault Systèmes, pour lequel la tendance favorable, fondamentale comme technique, est intacte.

Dassault Systèmes depuis un an

Source : Phiadvisor Valquant et Factset

En revanche, le cours de LVMH s'est stabilisé à proximité immédiate de sa moyenne mobile un an, sans réussir à la dépasser significativement.

LVMH depuis un an

La question de la nature haussière ou baissière de la tendance se pose donc pour le leader mondial du luxe….