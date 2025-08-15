Les Bourses européennes ouvrent en hausse

Les Bourses européennes dans le vert vendredi 15 août 2025 ( AFP / XAVIER GALIANA )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse vendredi, en attendant la publication de plusieurs indicateurs économiques aux Etats-Unis, et avant la rencontre en Alaska entre les présidents Trump et Poutine, qui doivent notamment échanger sur la guerre en Ukraine.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Londres prenait 0,40%, Francfort avançait de 0,61% et Paris s'octroyait 0,56%.