L'Europe dans le vert avant le sommet Trump-Poutine

Un trader dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance vendredi avant un sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,37% à 7.899,73 points vers 07h15 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,45% et à Francfort, le Dax avance de 0,62%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,29%, le FTSEurofirst 300 de 0,45% et le Stoxx 600 de 0,27%.

Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront autour de 19h00 GMT à Anchorage en Alaska dans le cadre d'un sommet destiné notamment à avancer vers un cessez-le-feu en Ukraine. Une conférence de presse commune à l'issue de la rencontre est prévue.

L'issue de cette réunion pourrait avoir des conséquences multiples sur les marchés financiers, avec de possibles impacts sur les cours du pétrole en fonction des décisions concernant les sanctions à l'encontre de la Russie ou sur le secteur de l'armement selon les avancées vers une trêve en Ukraine.

"Si un cessez-le-feu est conclu, attendez-vous à une réaction positive de l'euro et à un affaiblissement du dollar ; l'inverse en cas d'échec du cessez-le-feu", pointe aussi Marc Velan, responsable des investissements chez Lucerne Asset Management à Singapour.

Aux valeurs, le joaillier danois Pandora chute de plus de 9% après la publication de ses résultats trimestriels.

(Rédigé par Blandine Hénault)