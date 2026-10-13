BOURSE DU CANADA-Les actions canadiennes progressent grâce à la baisse des rendements obligataires ; les valeurs énergétiques en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Anand Gopal R

Le principal indice boursier canadien a progressé mardi , porté par les valeurs énergétiques, tandis qu’une vague de ventes de titres de semi-conducteurs à l’échelle mondiale, sur fond de nouvelles inquiétudes liées à l’intelligence artificielle, a poussé les investisseurs vers les obligations d’État, contribuant ainsi à stabiliser les rendements.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE gagnait 0,4 % à 35.799,22 points à 10h45 (heure de l'Est).

* Les valeurs énergétiques .SPTTEN ont mené la hausse malgré la baisse des cours du pétrole

* Enerflex EFX.TO , société spécialisée dans les solutions de gaz naturel, a bondi de 13,3 % après avoir décroché un important projet d’alimentation électrique pour un centre de données, ce qui a porté son carnet de commandes de production « derrière le compteur » à plus de 1,75 GW jusqu’en 2028

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT a reculé de 2,1 % alors que l’argent a chuté de plus de 1 %, l’or restant quant à lui pratiquement inchangé GOL/

* Le rendement des obligations d'État canadiennes à 10 ans

CA10YT=RR a reculé de 2,3 points de base à 3,855 %, tandis que le rendement comparable des obligations américaines à 10 ans

US10YT=RR a légèrement baissé à 5,1979 %

* “Les marchés ont peut-être le sentiment que les rendements obligataires ont atteint un pic à court terme, et cela semble influencer le marché plus que toute autre chose”, a déclaré Matt Skipp, président de SW8 Asset Management

* Les investisseurs sont confrontés depuis quelque temps à des inquiétudes liées à l’inflation, qui découlent de la hausse des prix de l’énergie et de l’augmentation de la dette publique

* Les actions mondiales du secteur des semi-conducteurs ont été mises sous pression par des informations selon lesquelles le fabricant chinois de puces mémoire CXMT aurait réalisé des progrès rapides, ce qui fait craindre que la Chine ne comble son retard technologique MKTS/GLOB

* Le secteur technologique canadien a néanmoins progressé d’environ 1 %, soutenu par une hausse de 4,1 % de Shopify

SHOP.TO

* Selon les données de LSEG, les marchés anticipent au moins une nouvelle hausse des taux de 25 points de base de la Réserve fédérale d’ici la fin de l’année

* Au Canada, le TSX a enregistré vendredi sa plus forte hausse hebdomadaire depuis cinq semaines, après que les données décevantes sur l'emploi ont atténué les anticipations d'une nouvelle hausse des taux de la Banque du Canada

* Les marchés estiment désormais à 28 % la probabilité d’une hausse lors de la réunion de ce mois-ci

* L'attention se tourne également vers les résultats des entreprises, les grandes banques américaines, notamment Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N , donnant le coup d'envoi de la saison des résultats aux États-Unis avec la publication de leurs rapports trimestriels mardi

* Les valeurs financières du TSX .SPTTFS ont progressé de 0,8 %