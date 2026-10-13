Les Bourses européennes terminent proches de l'équilibre

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont fini proches de l'équilibre mardi, après une séance marquée par plusieurs résultats d'entreprises et un mouvement de ventes touchant le secteur des semi-conducteurs.

Paris et Francfort ont tous deux cédé 0,07 %. Londres a perdu 0,06 %. Milan a grappillé 0,04 %.

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