Boeing a livré 363 exemplaires du 737 MAX en 9 mois, un record

Le constructeur aéronautique Boeing a livré 475 avions commerciaux au cours des neuf premiers mois de l'année (+8% sur un an), dont un record de 363 exemplaires de sa famille vedette, le 737 MAX, a-t-il annoncé mardi sur son site.

( AFP / JASON REDMOND )

Sur le seul mois de septembre, l'avionneur a remis 57 avions à ses clients (compagnies aériennes et sociétés de leasing), dont 43 monocouloirs 737 MAX, huit 787 Dreamliner, deux 777 en version cargo et quatre 767.

Les compagnies américaines Southwest et United Airlines ont été les mieux loties en ce qui concerne le 737 MAX, avec respectivement neuf et cinq exemplaires. Le loueur d'avions irlandais AerCap en a reçu six.

Le monocouloir, qui a défrayé la chronique à plusieurs reprises depuis sa présentation en 2011, a de nouveau traversé des turbulences avec la révélation fin septembre d'un bug introduit par la mise à jour d'un logiciel de navigation.

Après quelques jours, le régulateur américain de l'aviation (FAA) a déterminé que cela ne représentait pas de problème de sécurité. Boeing avait prévenu en août les compagnies aériennes, leur expliquant que faire en cas de survenance du bug.

Aucun des avions livrés n'est équipé de la version informatique défaillante, a relevé Boeing.

Par ailleurs, le constructeur a affiché une bonne récolte au mois de septembre avec 165 commandes brutes (96 un an plus tôt), incluant plusieurs contrats déjà annoncés comme la centaine de 737 MAX pour Turkish Airlines et la vingtaine pour Lufthansa.

Elle comprend aussi notamment onze avions (737 MAX et 787) achetés par la compagnie aérienne nationale bangladaise, Biman Bangladesh Airlines.

Après annulations et conversions diverses, les commandes nettes ont atteint 272 avions en septembre.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Boeing a engrangé 663 commandes brutes (618 nettes), contre 821 brutes (870 nettes) sur la même période de 2025.

A fin septembre, le carnet de commandes comportait 6.863 avions commerciaux (6.579 un an plus tôt), ce qui représente plus de 600 milliards de dollars.