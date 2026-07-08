BOURSE CANADIENNE-Le TSX enregistre sa plus forte baisse en un mois en raison des incertitudes liées au cessez-le-feu au Moyen-Orient

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* Le TSX clôture en baisse de 1% à 34.935,80

* Il enregistre sa plus forte baisse depuis le 5 juin

* Le secteur des matériaux recule de 3.2% dans le sillage de la baisse de l'or

* Les valeurs énergétiques progressent alors que le pétrole termine en hausse de 4.4%

(Mise à jour à la clôture du marché) par Sudeshna Ghoshal et Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a enregistré mercredi sa plus forte baisse depuis un mois, entraîné par le recul des valeurs financières et minières métallifères, alors que la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l'Iran a ébranlé les investisseurs.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en baisse de 336,79 points, soit 1%, à 34.935,80, enregistrant sa plus forte baisse depuis le 5 juin et son plus bas niveau de clôture depuis le 30 juin.

* Le président américain Donald Trump a déclaré qu’un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran était « rompu » et que les États-Unis étaient susceptibles de lancer de nouvelles frappes mercredi soir, à la suite des attaques iraniennes contre des bases américaines dans le Golfe.

* « Nous avons toujours dit que ces cessez-le-feu et ces trêves étaient assez fragiles », a déclaré Brian Madden, directeur des investissements chez First Avenue Investment Counsel.

* « Sans surprise, les cours du pétrole rebondissent après avoir reculé ces derniers mois. Cela crée donc une sorte de mouvement d’aversion au risque sur l’ensemble des marchés boursiers mondiaux, y compris au Canada. »

* Le cours du pétrole CLc1 a clôturé en hausse de 4.4%, à 73,52 dollars le baril, les investisseurs craignant que les hostilités n’amènent l’Iran à fermer à nouveau le détroit d’Ormuz au trafic maritime.

* Le secteur des matériaux, qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a reculé de 3.2%. Le cours de l’or XAU= a baissé de 0.7%, la flambée du pétrole ayant ravivé les craintes concernant les perspectives d’inflation et la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt.

* Les inquiétudes concernant une inflation élevée se sont accrues lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine le mois dernier, les responsables ayant suivi l’exemple du président Kevin Warsh en adoptant une déclaration de politique monétaire plus sobre, alors même que l’on craignait que la hausse des prix ne s’étende et ne nécessite des hausses de taux d’intérêt.

* Le secteur financier, qui pèse lourdement dans l'indice, a perdu 1.9% et celui des technologies a clôturé en baisse de 0.7%.

* Air Canada AC.TO a nommé Anko van der Werff, le directeur francophone de la compagnie aérienne scandinave SAS, au poste de directeur général, pour occuper ainsi la tête de la plus grande compagnie aérienne de ce pays bilingue où la langue était devenue un élément essentiel du plan de succession. L’action de la société a reculé de 2.1%.

* Seuls trois des dix principaux secteurs ont terminé en hausse, dont celui del’énergie .SPTTEN . Ce dernier a progressé de 3.8%, soutenu par les gains enregistrés par Cenovus Energy Incorporation CVE.TO et Canadian Natural Resources Ltd

CNQ.TO .