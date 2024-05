Bourse : c’est le moment d’acheter les small caps

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

Le segment des « small caps » souffre en Bourse depuis des années : c'est en tous cas le sentiment que l'on a lorsqu'on regarde les actions de « petite taille », dont la capitalisation est inférieure 2 mds€. Depuis 5 ans, la performance de l'indice CAC Mid & Small est limitée à 11%, vs +55% pour le CAC 40. Le grandes capitalisations de l'indice C40 ont progressé 5 fois plus vite que les « small caps »…Ce constat nous a amenée à faire le point sur les small caps. Nous proposons de revenir sur les spécificités de ce segment d'actions, de faire une mesure de performance boursière en France et en Europe et, puis de juger leur évaluation actuelle.

Small caps : quelles spécificités ?

D'un point de vue fondamental, les small caps dépendent souvent plus du marché national que des marchés internationaux. Elles sont ainsi moins diversifiées que les grands groupes, qui peuvent compter sur des marchés à l'international ou sur l'évolution d'un autre secteur lorsque l'activité domestique ou principale se dégrade.

En général, les midcaps ont un « pricing power » moins important que les larges caps, qui ont une activité plus globale ce qui leur permet de mieux négocier le coût de leurs intrants, profitant de volumes d'achats plus élevés. Par exemple, récemment, on a considéré qu'elles étaient les premières victimes de la hausse de l'inflation.

Comme elles opèrent sur des marchés de niche, leur croissance est plus élevée et concentrée que celle de grands groupes présents sur de multiples segments de marché. Elles ont aussi plus de mal à gérer la complexité des modes de financement et des chaines d'approvisionnement, notamment lors des crises que nous avons vécues récemment. En un mot, les small caps sont plus risquées…Mais leur croissance est plus importante que celle des larges caps, comme le montre le graphique suivant, qui base à 100 il y a 20 ans, le bénéfice prospectif des 3 indices STOXX small, mid et large.

La croissance annuelle moyenne sur les 20 dernières années a donc été 2% supérieure pour les small caps…

Small caps : quelles performances boursières ?

Sur cette longue période de 20 ans, la performance boursière des small caps demeure supérieure à celle des large caps : en dépit d'une contreperformance majeure sur la période récente, l'investissement dans les petites sociétés est plus rentable que dans les grandes …mais il faut être très patient !

Small caps : quelle évaluation ?

En conséquence d'une croissance supérieure, l'évaluation des small caps est supérieure à celle des larges caps : c'est vrai sur la très longue période, mais pas actuellement.

Dans la mesure où nous considérons la tendance va rester haussière tout au long de l'année 2024, nous pensons que c'est le moment d'acheter des small caps. Le choix est très large, et dans de nombreux secteurs il existe beaucoup d'actions particulièrement attractives, comme, pour les actions françaises : FIGEAC AERO, VICAT, DELTA PLUS, PRECIA, FOUTAINE PAJOT, DEKUPLE….