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Bourse britannique : les éléments à surveiller le 20 août
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 08:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actualités, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse jeudi, les contrats à terme FFIc1 affichant une hausse de 0,1%. * JD SPORTS: JD Sports JD.L a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices après avoir annoncé une baisse plus marquée de son chiffre d'affaires sous-jacent au deuxième trimestre, soulignant un “contexte de marché marqué par les promotions”. * HAYS: Hays HAYS.L a annoncé un résultat d’exploitation annuel supérieur aux attentes du marché, les réductions de coûts et la bonne tenue du recrutement temporaire ayant contribué à compenser la faiblesse du recrutement en CDI dans un contexte économique incertain. * STANDARD CHARTERED: Standard Chartered STAN.L aide ses clients de gestion de patrimoine à investir une partie de leurs actifs dans des fonds spéculatifs afin de mieux amortir l’impact de la volatilité accrue des marchés, a déclaré un haut responsable. * PÉTROLE: Les cours du pétrole ont grimpé , sur fond de craintes que l'impasse dans la guerre américano-israélienne contre l'Iran ne continue de perturber l'approvisionnement en provenance de cette région productrice clé du Moyen-Orient et de resserrer l'offre mondiale. * OR: L'or a reculé , les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après que les cours ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux mois, suite à l'annonce surprise par le Trésor américain d'un soutien à la liquidité des obligations à long terme, ce qui a affaibli le dollar et fait baisser les rendements des bons du Trésor. * MÉTAUX: Le cuivre a légèrement baissé mais s’est maintenu au-dessus du seuil psychologique des 14 000 dollars la tonne métrique, car la hausse des stocks à la Bourse des métaux de Londres (LME) a apaisé les craintes liées à l’offre et a contrebalancé le soutien apporté par la forte baisse du dollar. * EX-DIVS: InterContinental Hotels Group IHG.L , Centrica

CNA.L , ConvaTec CTEC.L , Mondi MNDI.L et Entain ENT.L se négocieront jeudi sans droit au versement de leur dernier dividende.

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/ LES JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

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HAYS
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INTERCONT HOTELS
160,050 USD LSE -1,08%
JD SPORTS FSN
78,660 GBX LSE -15,84%
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