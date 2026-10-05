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Bourse britannique : éléments à surveiller le 5 octobre
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 09:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse lundi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,5%.

* BT GROUP: BT Group BT.L a annoncé avoir racheté l'opérateur haut débit TalkTalk, qui était sous administration judiciaire.

Par ailleurs, la ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, est intervenue dans le cadre de l’acquisition de TalkTalk par BT Group, invoquant des risques pour les services publics et les clients vulnérables.

* LIDL GB: Lidl GB, la filiale britannique du discounter allemand, a annoncé son intention d’ouvrir plus de 50 nouveaux magasins au cours de l’exercice fiscal en cours, dans le cadre d’un investissement de 600 millions de livres sterling, afin de conquérir une part plus importante du marché britannique de l’alimentation.

* NATIONAL GRID: National Grid NG.L a déclaré s’attendre à ce que affiche pour l’exercice 2027 un bénéfice par action supérieur aux prévisions, soutenu par son portefeuille d’investissements et la solidité de son activité de réseau électrique.

* ITHACA ENERGY: Suncor Energy SU.TO a annoncé dimanche avoir conclu un accord pour céder ses participations dans trois actifs pétroliers offshore à Ithaca Energy ITH.L pour un montant de 1,2 milliard de dollars canadiens (soit 840,2 millions de dollars), payable en espèces dès la signature.

* DROITS DE DOUANE: Le Royaume-Uni envisage d’imposer des droits de douane sur les importations de véhicules électriques chinois, craignant que Pékin n’inonde le marché de voitures subventionnées par l’État, a rapporté dimanche le journal The Times.

* PÉTROLE: Les cours du pétrole ont légèrement baissé , l’augmentation des exportations de brut du Moyen-Orient et la libération de stocks de pétrole par le G7 ayant renforcé l’offre.

* OR: Les cours de l’or ont légèrement progressé après que les récentes données économiques décevantes ont fortement réduit les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale en octobre, même si le raffermissement du dollar a limité ces gains.

* MÉTAUX: Le cuivre a légèrement progressé , soutenu par des perspectives de demande plus favorables, les anticipations d’un ralentissement des hausses de taux ayant pris le pas sur la pression exercée par un dollar fort.

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/

JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

(1 $ = 1,4282 dollars canadiens)

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BT GROUP
199,225 GBX LSE +1,49%
FTSE 100
10 480,32 Pts FTSE Indices +0,18%
Gaz naturel
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ITHACA ENER
282,000 GBX LSE +2,40%
NATL GRID
1 159,000 GBX LSE +1,09%
Or
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Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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SUNCOR ENERGY
62,600 EUR Tradegate +0,97%
SUNCOR ENERGY
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