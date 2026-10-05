Quel effort demandé aux entreprises pour 2027? Bataille de chiffres à 10 milliards entre gouvernement et Medef

L'organisation patronale avait dénoncé la casse du "moteur économique" de France à propos de mises à contribution atteignant 20 milliards d'euros. Bercy les évalue à moitié moins.

Roland Lescure, à Paris, le 1er octobre 2026 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

En réponse à la protestation du patron des patrons Patrick Martin, le ministre de l'Economie, a affirmé que l'effort demandé aux entreprises dans le cadre du projet de budget 2027 atteignait environ 10 milliards d'euros, soit moitié moins que le montant avancé par le Medef.

"La somme avancée par le Medef de 20 milliards d’euros est inexacte. L’effort demandé aux entreprises est de l'ordre de 10 milliards en incluant une réduction à 5 milliards d'euros de surtaxe dans le cadre de l'impôt sur les sociétés et une contribution pour des grandes entreprises de fret maritime", a indiqué Roland Lescure dans les colonnes de La Tribune, dimanche 4 octobre au surlendemain de la présentation par le gouvernement de son projet de budget pour 2027.

"Affaiblir les entreprises, c'est affaiblir le pays"

Première organisation patronale, le Medef a estimé jeudi à "près de 20 milliards d'euros" les prélèvements et taxes touchant les entreprises dans le projet de budget, jugeant "qu'affaiblir encore les entreprises, c'est affaiblir le pays".

Le Mouvement des entreprises de France (Medef) a dénoncé "la multiplication des taxes" sur différents secteurs figurant dans le projet du gouvernement : sur les autoroutes, les produits transformés sucrés, le transport maritime, les conventions d'assurance automobile ou les complémentaires santé. Il a déploré aussi le gel des allègements de cotisations patronales prévu l'an prochain et l'élargissement de leur assiette aux compléments de salaire (participation, intéressement et prime de partage de la valeur) pour 6,6 mds d'euros au total.

Graphique montrant l'évolution de la dette publique en France depuis 2000 par trimestre, en pourcentage du PIB, selon l'Insee ( AFP / Sylvie HUSSON )

Les plus grandes entreprises bénéficieront cependant en 2027 d'une baisse de la surtaxe sur les bénéfices, dont le produit attendu doit passer de 7,3 mds d'euros l'an dernier à 5 mds.

Concernant la prévision de croissance prévue à 1% par le gouvernement en 2027 et jugée "optimiste" par le Haut conseil des finances publiques, le ministre a pour sa part souligné que la croissance française avait été "deux fois supérieure à celle de l’Allemagne ces trois dernières années". "Et le taux d’épargne des Français dépasse 17% : rassurer les ménages sur la trajectoire financière permettra de relancer la consommation et l’investissement", a-t-il estimé.