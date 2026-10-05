Deutsche Telekom vise 2,5 milliards d'euros d'économies grâce à l'IA et l'automatisation

Le géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom prévoit d'économiser 2,5 milliards d'euros grâce à l'intelligence artificielle et à l'automatisation d'ici à 2030 par rapport à 2023, a-t-il annoncé lundi dans un contexte d'investissements massifs des entreprises dans l'IA.

( AFP / INA FASSBENDER )

Le groupe basé à Bonn (ouest) entend réduire ses coûts indirects en déployant l'IA notamment dans l'exploitation de son réseau, le service client, le développement de logiciels et les tâches administratives, "des domaines comportant d'importants volumes de tâches répétitives", selon un communiqué.

L'IA a déclenché en quelques années une course aux investissements dans les infrastructures et les capacités de calcul et les grands groupes cherchent désormais à traduire ces dépenses en gains de productivité et en réductions de coûts.

Dès 2027, Deutsche Telekom table sur environ 1,1 milliard d'euros d'économies brutes grâce à l'IA et à l'automatisation dans ses activités hors des Etats-Unis, toujours par rapport à 2023.

Une partie doit être réinvestie dans la transformation numérique du groupe et l'accélération du déploiement de la fibre optique en Allemagne.

Le groupe mise notamment sur l'IA pour automatiser une partie de son service client, grâce à un chatbot qui a déjà traité "environ 2,6 millions d'appels au premier semestre 2026".

Aux Etats-Unis, des agents utilisant l'IA prennent désormais en charge 40% des contacts avec les clients, et le nombre d'appels au service client a diminué de 55%, selon l'entreprise.

L'IA doit également assister les salariés lors des appels en leur fournissant les informations pertinentes et en prenant en charge la documentation.

"Lors de l'installation d'un nouveau raccordement, elle est utilisée pour détecter les problèmes avant qu'ils ne provoquent une réclamation", a indiqué Deutsche Telekom. "Les premiers cas d'usage montrent une diminution de 30% des réclamations".

Au-delà des économies attendues, l'entreprise veut faire de l'IA une nouvelle sources de revenus, notamment en proposant des infrastructures et services aux entreprises.

Le groupe mise en particulier sur la demande européenne pour des solutions d'IA dites "souveraines", supposées permettre aux entreprises et administrations de conserver le contrôle de leurs données.

En partenariat avec le géant américain des puces électroniques Nvidia, il a lancé fin 2025 la construction d'une "usine d'IA" dans le sud du pays, à Munich.

Hors Etats-Unis, Deutsche Telekom prévoit de générer environ 250 millions d'euros de chiffre d'affaires lié à l'IA en 2026 et vise quelque 800 millions d'ici 2030.