Bourse britannique : éléments à surveiller le 4 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actualités, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse mardi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,3 %.

* SEGRO: Segro SGRO.L a accepté d'être racheté par son concurrent américain, la société de logistique Prologis

PLD.N dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 14,3 milliards de livres sterling.

* BP: BP BP.L a annoncé un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement au deuxième trimestre – son équivalent du résultat net – de 5,73 milliards de dollars.

* SMITH+NEPHEW: Smith+Nephew SN.L a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice.

* TRAVIS PERKINS: Travis Perkins TPK.L a annoncé une hausse de 6,3 % de son résultat d'exploitation ajusté au premier semestre.

* DOMINO'S PIZZA: Domino's Pizza Group DOM.L a annoncé une hausse de 3,6 % de son résultat opérationnel sous-jacent au premier semestre.

* SIG: SIG SHI.L a annoncé mardi une chute de 31 % de son bénéfice au premier semestre, pénalisé par une baisse de la demande sur un marché de la construction en perte de vitesse et par la hausse des coûts.

* METRO BANK: Metro Bank MTRO.L a annoncé une hausse de 34 % de son bénéfice au premier semestre.

* HSBC: HSBC Holdings HSBA.L a annoncé une hausse de 23 % de son bénéfice au premier semestre, dépassant les attentes.

* ASTON MARTIN: Les créanciers d’Aston Martin AML.L ont menacé d’intenter une action en justice contre le constructeur automobile après avoir appris qu’il prévoyait de céder une partie de ses droits de marque et de dénomination dans le cadre d’un nouveau plan de financement par emprunt, a rapporté le Financial Times.

* AUTOMOBILE: Les immatriculations de véhicules électriques à batterie en Grande-Bretagne ont bondi de 49 % en juillet par rapport à l’année précédente, représentant plus d’un quart du marché des voitures neuves et devançant pour le deuxième mois consécutif les objectifs fixés par la réglementation sur les véhicules zéro émission, selon les données de New AutoMotive.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont rebondi de 1%, l’or a légèrement progressé et les cours du cuivre ont augmenté.

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