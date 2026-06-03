Bourse britannique : éléments à surveiller le 3 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse mercredi, les contrats à terme FFIc1 affichant un recul de 0,3%.

* B&M: B&M BMEB.L a mis en garde contre des pressions à la hausse sur les coûts au cours de l'année à venir en raison du conflit au Moyen-Orient, alors qu'elle a annoncé une baisse de 26 % de son bénéfice annuel sur fond de ventes à périmètre constant stables au Royaume-Uni et de fortes baisses de prix.

* DEBENHAMS: Debenhams DEBS.L a déclaré que la valeur brute de ses marchandises avait renoué avec la croissance au premier trimestre et a réaffirmé ses prévisions d'une croissance à deux chiffres de son bénéfice annuel ajusté.

* CURRYS: Currys CURY.L a nommé le directeur de ses activités dans les pays nordiques, Fredrik Tønnesen, au poste de nouveau directeur général du groupe, succédant ainsi à Alex Baldock. * BP: BP BP.L a mené des négociations avancées en vue de vendre ses actifs britanniques en mer du Nord à Ithaca Energy ITH.L dans le cadre d'une transaction d'une valeur de près de 2 milliards de livres sterling, a rapporté le Financial Times en citant des sources proches du dossier.

GOOGL.O * CMA: L'autorité britannique de la concurrence a déclaré avoir imposé de nouvelles exigences de conduite à Google concernant ses services de recherche.

* OFGEM: L'autorité britannique de régulation de l'énergie a déclaré qu'OVO Energy avait accepté de verser environ 10,4 millions de livres sterling à titre de règlement après qu'une enquête a révélé que des défaillances dans ses processus entre 2018 et 2024 auraient pu mettre en danger les clients équipés de compteurs à prépaiement.

* PÉTROLE: Les cours du pétrole ont augmenté pour la troisième journée consécutive et le dollar était sur le point de franchir la barre des 160 yens alors que de nouvelles hostilités éclataient dans le Golfe après l'enlisement des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran. * MÉTAUX: Le cuivre a reculé , les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après que les cours ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines, tandis que l'incertitude entourant les droits de douane américains sur ce métal a limité les pertes.

* OR: L'or a reculé , la reprise des hostilités au Moyen-Orient ayant fait grimper les prix du pétrole et bloqué les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, tandis que les investisseurs attendaient les prochaines données économiques américaines.

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