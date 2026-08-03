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Bourse britannique : éléments à surveiller le 3 août
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 08:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des actualités et met à jour les contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse lundi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,25%.

* ASTRAZENECA: AstraZeneca AZN.L et Bristol Myers Squibb

BMY.N ont mené des discussions préliminaires concernant une éventuelle fusion qui donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars, selon une source proche du dossier. * EASYJET: EasyJet EZJ.L a prolongé le délai accordé à Castlelake, l'un de ses prétendants, pour décider s'il souhaitait formuler une offre publique d'achat ferme, l'alignant ainsi sur le délai imparti à Apollo APO.N . * BP: BP BP.L a annoncé avoir finalisé la vente de sa raffinerie de Gelsenkirchen à la société d’investissement Klesch Group, ce qui devrait permettre de réduire les dépenses d’exploitation sous-jacentes d’environ 1 milliard de dollars, dans le cadre de la simplification des activités du géant pétrolier. * PLUS500: Plus500 PLUSP.L a annoncé avoir lancé des contrats à terme sur actions individuelles aux États-Unis, élargissant ainsi son offre de contrats à terme en permettant à ses clients d’accéder à des contrats cotés sur le CME Group liés à des actions américaines individuelles. * SENIOR: Senior SNR.L a déclaré s’attendre à atteindre ses objectifs à moyen terme plus tôt que prévu, en invoquant la résilience de la demande dans ses activités aérospatiales et de systèmes de fluides. * EMPLOI: Les embauches au Royaume-Uni ont baissé au cours des six premiers mois de 2026, le nombre d’offres d’emploi destinées aux jeunes diplômés ayant atteint son plus bas niveau depuis 2020. * ÉCONOMIE: L'économie britannique devrait se contracter en 2027 si le détroit d'Ormuz ne rouvre pas à la navigation avant le milieu de l'année prochaine. * MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont chuté de plus de 4 dollars le baril, l’or a progressé , tandis que l’ et le nickel ont chuté .

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/ LES JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

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ASTRAZENECA
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BP
543,200 GBX LSE -1,68%
BRISTOL-MYERSSQU
65,300 USD NYSE +0,67%
EASYJET
644,600 GBX LSE +2,32%
FTSE 100
10 860,82 Pts FTSE Indices -0,07%
Gaz naturel
2,75 USD NYMEX -0,40%
Or
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PLUS500
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Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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