 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bourse britannique-Éléments à surveiller le 27 juillet
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 08:53
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actualités, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse lundi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,7%.

* ASTRAZENECA: AstraZeneca AZN.L a dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre et a confirmé ses prévisions pour 2026 concernant la demande pour ses traitements. Dans un communiqué séparé, la société a indiqué que son médicament contre les maladies rares, Ultomiris, n'avait pas atteint le critère d'évaluation principal lors d'un essai clinique.

* DCC ENERGY: DCC Energy DCC.L a accepté d'être rachetée pour 5,75 milliards de livres sterling (7,68 milliards de dollars) par un consortium composé des sociétés américaines de capital-investissement KKR KKR.N et Energy Capital Partners.

* VODAFONE: Vodafone VOD.L a revu à la hausse ses prévisions afin de tenir compte de son opération Safaricom, et a déclaré qu'après un début d'année en force, elle s'attendait à atteindre la fourchette haute de ses nouvelles prévisions.

* IP GROUP: Railpen, principal actionnaire du groupe britannique IP Group IPO.L , a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de lancer une offre publique d'achat sur cet investisseur spécialisé dans les entreprises scientifiques en phase de démarrage. * FRASERS GROUP: Frasers Group FRAS.L étudie les moyens de nommer son directeur général , Michael Murray, au poste de directeur général de Hugo Boss BOSSn.DE , selon le Times. * SERICA ENERGY: Serica Energy SQZ.L a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir Pharos Energy PHARP.L , un autre producteur de pétrole et de gaz, dans le cadre d'une transaction en numéraire évaluée à environ 145,7 millions de livres sterling. * LSEG: La division Lipper du London Stock Exchange Group

LSEG.L a déclaré enquêter sur une transaction d'un montant inhabituellement élevé dans un fonds obligataire noté « investment grade », qui a faussé ses données globales sur les flux des fonds à revenu fixe. * PINEWOOD TECHNOLOGIES: Ridgeview a proposé de racheter la société britannique Pinewood Technologies PINE.L pour 448 pence par action, ont indiqué les entreprises, valorisant ainsi le prestataire de services automobiles à 545 millions de livres sterling. * MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont chuté , ceux de l'or ont progressé , tandis que les cours du cuivre se sont raffermis, soutenus par l'apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran et le soulagement sur les marchés pétroliers.

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/ LES JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

Dividendes

Valeurs associées

ASTRAZENECA
12 997,000 GBX LSE +2,58%
CRANSWICK
5 435,000 GBX LSE -0,82%
DCC ENERGY
6 342,500 GBX LSE +0,91%
FRASERS GRP
75,670 GBX LSE -83,98%
FTSE 100
10 816,93 Pts FTSE Indices +0,75%
Gaz naturel
2,87 USD NYMEX -1,54%
HSBC HLDG
1 555,900 GBX LSE +0,20%
HUGO BOSS
37,870 EUR XETRA +0,03%
IP GROUP
66,450 GBX LSE +0,08%
KKR & CO
101,653 USD NYSE +2,38%
LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
Or
4 075,79 USD Six - Forex 1 +0,49%
PINEWOOD TECH
417,500 GBX LSE +32,54%
Pétrole Brent
89,64 USD Ice Europ -11,28%
Pétrole WTI
83,18 USD Ice Europ -8,37%
SERICA ENERGY
242,300 GBX LSE -5,79%
VODAFONE GROUP
120,850 GBX LSE +5,45%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Pétrole Brent
89,06 -11,86%
2CRSI
27 -2,10%
HAFFNER ENERGY
0,255 +16,17%
SOITEC
107,05 -7,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank