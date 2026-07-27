Bourse britannique-Éléments à surveiller le 27 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actualités, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse lundi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,7%.

* ASTRAZENECA: AstraZeneca AZN.L a dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre et a confirmé ses prévisions pour 2026 concernant la demande pour ses traitements. Dans un communiqué séparé, la société a indiqué que son médicament contre les maladies rares, Ultomiris, n'avait pas atteint le critère d'évaluation principal lors d'un essai clinique.

* DCC ENERGY: DCC Energy DCC.L a accepté d'être rachetée pour 5,75 milliards de livres sterling (7,68 milliards de dollars) par un consortium composé des sociétés américaines de capital-investissement KKR KKR.N et Energy Capital Partners.

* VODAFONE: Vodafone VOD.L a revu à la hausse ses prévisions afin de tenir compte de son opération Safaricom, et a déclaré qu'après un début d'année en force, elle s'attendait à atteindre la fourchette haute de ses nouvelles prévisions.

* IP GROUP: Railpen, principal actionnaire du groupe britannique IP Group IPO.L , a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de lancer une offre publique d'achat sur cet investisseur spécialisé dans les entreprises scientifiques en phase de démarrage. * FRASERS GROUP: Frasers Group FRAS.L étudie les moyens de nommer son directeur général , Michael Murray, au poste de directeur général de Hugo Boss BOSSn.DE , selon le Times. * SERICA ENERGY: Serica Energy SQZ.L a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir Pharos Energy PHARP.L , un autre producteur de pétrole et de gaz, dans le cadre d'une transaction en numéraire évaluée à environ 145,7 millions de livres sterling. * LSEG: La division Lipper du London Stock Exchange Group

LSEG.L a déclaré enquêter sur une transaction d'un montant inhabituellement élevé dans un fonds obligataire noté « investment grade », qui a faussé ses données globales sur les flux des fonds à revenu fixe. * PINEWOOD TECHNOLOGIES: Ridgeview a proposé de racheter la société britannique Pinewood Technologies PINE.L pour 448 pence par action, ont indiqué les entreprises, valorisant ainsi le prestataire de services automobiles à 545 millions de livres sterling. * MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont chuté , ceux de l'or ont progressé , tandis que les cours du cuivre se sont raffermis, soutenus par l'apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran et le soulagement sur les marchés pétroliers.

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