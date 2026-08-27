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Bourse britannique : éléments à surveiller le 27 août
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 08:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actualités, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse jeudi, les contrats à terme FFIc1 affichant un recul de 0,4%.

* ASTRAZENECA: AstraZeneca AZN.L son médicament contre l’asthme, Tezspire, développé avec Amgen AMGN.O , a atteint ses objectifs principaux et secondaires lors d’un essai clinique de phase avancée visant à traiter l’œsophagite éosinophile, une maladie inflammatoire chronique de l’œsophage.

* HALFORDS: Halfords HFD.L a publié ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027, supérieures aux attentes du marché, misant sur une forte demande saisonnière due à des étés exceptionnellement chauds.

* PRUDENTIAL: L’assureur Prudential PRU.L , 2378.HK a annoncé une hausse de son bénéfice lié aux nouvelles affaires au premier semestre, portée par une forte croissance à Hong Kong, en Malaisie et à Singapour.

* PRODUCTION AUTOMOBILE EN JUILLET: La production automobile britannique a reculé de 11,6% en glissement annuel en juillet, les exportations en baisse et les arrêts de production estivaux anticipés dans certaines usines ayant pesé sur la production, selon les données du secteur.

* INNOVATION EN MATIÈRE DE PAIEMENTS: Le gouvernement britannique prévoit de confier à la Banque d’Angleterre un nouvel « objectif secondaire » visant à soutenir l’innovation dans les systèmes de paiement et la monnaie numérique, tels que les stablecoins, tout en maintenant la stabilité financière comme responsabilité principale de la banque centrale, a déclaré le Trésor.

* ÉNERGIE SOLAIRE: Les ménages britanniques pourront acheter et utiliser des kits d'énergie solaire prêts à l'emploi à partir de jeudi, a annoncé le gouvernement, qui cherche ainsi à offrir aux ménages des solutions pour réduire leurs dépenses énergétiques.

* EX-DIVS: Glencore GLEN.L , Games Workshop Group GAW.L , Autotrader Group AUTOA.L et Croda International CRDA.L seront négociés sans droit au dernier versement de dividende ce jeudi.

* PÉTROLE: Les cours du pétrole ont reculé , prolongeant ainsi leur série de baisses, sur fond de spéculations selon lesquelles les négociations entre l’Iran et le Qatar pourraient déboucher sur la réouverture du détroit d’Ormuz.

* OR: Les cours de l'or ont légèrement progressé , les craintes dites de « dépréciation monétaire » persistant, tandis que l'attention s'est tournée vers les déclarations très attendues du président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, cette semaine.

* MÉTAUX: Les cours du zinc ont progressé pour la septième séance consécutive, soutenus par une offre restreinte en dehors de la Chine et par des opérations de positionnement sur les marchés à terme.

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/

LES JOURNAUX BRITANNIQUES D’AUJOURD’HUI

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

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AMGEN
440,3400 USD NASDAQ -0,43%
ASTRAZENECA
12 194,000 GBX LSE -0,33%
AUTOTRD GRP RG-144A
530,400 GBX LSE -1,63%
CRODA INTL
3 397,000 GBX LSE -1,96%
FTSE 100
10 839,11 Pts FTSE Indices -0,36%
GAMES WORKSHOP G
18 490,000 GBX LSE -1,65%
GLENCORE
588,200 GBX LSE -1,77%
Gaz naturel
2,84 USD NYMEX 0,00%
HALFORDS GROUP
265,000 GBX LSE +9,96%
Or
4 603,61 USD Six - Forex 1 +0,22%
PPHE HOTEL GROUP
1 634,000 GBX LSE -0,37%
PRUDENTIAL
1 035,500 GBX LSE -0,38%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
81,40 USD Ice Europ -0,66%
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