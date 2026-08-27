Zone euro: La croissance des prêts aux entreprises accélère en juillet selon la BCE

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

‌La croissance des prêts ​aux entreprises dans la zone euro a accéléré ​en juillet, montrent les ​données publiées jeudi ⁠par la Banque ‌centrale européenne (BCE).

Le crédit aux entreprises non-financières a ​progressé ‌de 4,4% sur ⁠un an en juillet, après +4,0% en juin.

Les prêts ⁠aux ‌ménages ont quant à ⁠eux accéléré ‌à 3,1% en ⁠juillet, après +3,0% le mois ⁠précédent.

La croissance ‌de la masse monétaire ​en ‌zone euro, qui peut influer sur ​la croissance économique, a augmenté ⁠à 3,4% en juillet, comme prévu par le consensus Reuters et après +3,3% en juin.

(Rédigé par Augustin ​Turpin)