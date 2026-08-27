Zone euro: La croissance des prêts aux entreprises accélère en juillet selon la BCE

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort
La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a accéléré en juillet, montrent les données publiées jeudi par la Banque centrale européenne (BCE).
Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 4,4% sur un an en juillet, après +4,0% en juin.
Les prêts aux ménages ont quant à eux accéléré à 3,1% en juillet, après +3,0% le mois précédent.
La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté à 3,4% en juillet, comme prévu par le consensus Reuters et après +3,3% en juin.
(Rédigé par Augustin Turpin)
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