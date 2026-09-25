Bourse britannique : éléments à surveiller le 25 septembre

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(Ajoute des actualités, met à jour les contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100

.FTSE devrait ouvrir en hausse vendredi, les contrats à terme

FFIc1 affichant une progression de 0,4 %.

*GENEL ENERGY: Genel Energy GENL.L a revu à la hausse son offre publique d'achat en numéraire sur Capricorn Energy CNE.L , devançant ainsi l'offre du producteur norvégien DNO ASA DNO.OL au terme d'une bataille d'offres qui a duré plusieurs mois et au cours de laquelle le conseil d'administration de Capricorn a changé deux fois de camp.

* BP: BP BP.L envisage une éventuelle acquisition des activités de Devon Energy DVN.N dans le sud du Texas, dans le cadre des efforts renouvelés de ce géant britannique pour développer son portefeuille d’actifs de schiste aux États-Unis, ont indiqué des sources proches du dossier.

* INDUSTRIE AUTOMOBILE: Bruxelles a fait savoir au Premier ministre Andy Burnham que la Grande-Bretagne devrait augmenter les droits de douane sur les voitures chinoises et s’aligner davantage sur la politique commerciale de l’UE si elle souhaite éviter les barrières “made in Europe” qui affecteraient ses principales exportations, a rapporté le Financial Times.

* CONFIANCE DES CONSOMMATEURS: La confiance des consommateurs britanniques a atteint de manière inattendue ce mois-ci son plus haut niveau depuis plus de deux ans, les ménages se montrant plus optimistes quant à leurs finances personnelles, selon une enquête.

* PÉTROLE: Les cours du pétrole ont baissé , les marchés mettant en balance la possibilité d’une trêve entre les États-Unis et l’Iran et les craintes que la multiplication des attaques menées par les rebelles houthis contre l’Arabie saoudite ne perturbe l’approvisionnement en provenance de ce producteur clé du Moyen-Orient.

* OR: Les cours de l’or ont légèrement baissé et s’apprêtaient à afficher une perte hebdomadaire, sous la pression d’un dollar plus fort et des anticipations croissantes selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d’intérêt à un niveau élevé pour contenir l’inflation.

* MÉTAUX: Les cours du cuivre ont légèrement progressé et s’apprêtaient à terminer la semaine en hausse, clôturant ainsi une semaine volatile au cours de laquelle la tension sur l’offre en Chine, grand consommateur, a fait grimper les prix avant que le renforcement du dollar et les craintes d’inflation ne réduisent une partie de ces gains.

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/

LES JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

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