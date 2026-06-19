Bourse britannique : éléments à surveiller le 19 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse vendredi, les contrats à terme FFIc1 affichant un recul de 0,1%. * BARRATT REDROW: Barratt Redrow BTRW.L a nommé Rebecca Napier , ancienne directrice financière du fabricant de boissons Britvic, au poste de directrice financière, à compter du 3 août. * ENTAIN: Entain ENT.L a commencé à étudier différentes options pour sa coentreprise en Europe centrale et orientale, y compris une éventuelle cession, ont indiqué trois personnes proches du dossier. * GKN AEROSPACE: Une usine aérospatiale californienne exploitée par GKN Aerospace MRON.L , filiale de Melrose, prévoit de reprendre une partie de sa production, ont indiqué des sources et une agence sanitaire du comté. * CONFIANCE DES CONSOMMATEURS: La confiance des consommateurs britanniques est restée stable en juin, mais les jeunes se sont montrés plus pessimistes quant à l’économie et à leur situation financière personnelle dans un contexte d’incertitude politique, selon une enquête . * VENTES: Le volume des ventes au détail britanniques a augmenté de 1,2 % en glissement mensuel en mai, selon les chiffres officiels.

* ENDETTEMENT: Le gouvernement britannique a enregistré un déficit budgétaire de 23,3 milliards de livres sterling en mai, selon l’Office national des statistiques, soit une hausse de 30 % par rapport à l’année précédente et un chiffre supérieur aux prévisions de tous les économistes interrogés dans le cadre d’un sondage Reuters. * PÉTROLE: Les cours du pétrole ont baissé , les perspectives d’une augmentation de l’offre s’étant améliorées après que des pétroliers ont recommencé à transiter par le détroit d’Ormuz, rouvert à la suite d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran. * OR: Les cours de l’or s’orientaient vers une troisième baisse hebdomadaire consécutive, reculant de plus de 2 %, le renforcement du dollar et les signaux "hawkish" de la Réserve fédérale américaine pesant sur le métal précieux coté en dollars. * MÉTAUX: Le cuivre a légèrement reculé , les anticipations d’une hausse prolongée des taux d’intérêt américains ayant pesé sur le marché, malgré le soutien apporté par les progrès vers un accord de paix au Moyen-Orient.

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