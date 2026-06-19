Après l'accord avec l'Iran, Trump veut se concentrer sur la Corée du Nord, selon le président sud-coréen

Le président sud-coréen Lee Jae Myung à Séoul le 19 juin 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

Donald Trump veut désormais se concentrer sur la résolution de "la question nord-coréenne" maintenant qu'il a conclu un protocole d'accord avec l'Iran en vue de mettre fin au conflit au Moyen-Orient, a déclaré vendredi le président sud-coréen.

"Le président Trump a dit que le moment était venu de prêter attention à la question nord-coréenne", a affirmé Lee Jae Myung aux journalistes à Séoul, en leur dévoilant les détails de sa rencontre avec le président des États-Unis lors du sommet du G7 à Evian.

Le président sud-coréen a aussi déclaré avoir dit à M. Trump que "les sanctions et la pression" imposées à la Corée du Nord en raison de son programme nucléaire étaient "inefficaces".

"L'efficacité des sanctions a diminué en raison de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie liée à la guerre en Ukraine", a-t-il poursuivi.

"Même une faible aide de la Russie est d'une grande utilité pour la Corée du Nord", selon lui.

M. Lee a écrit sur X avoir eu avec Donald Trump "des conversations approfondies sur la paix dans la péninsule coréenne et les relations entre la Corée et les États-Unis, et des progrès significatifs ont été réalisés".

Les deux Corées restent techniquement en guerre, car leur conflit de 1950-1953 s'est achevé par un armistice, et non par un traité de paix, et elles sont séparées par une zone démilitarisée le long de laquelle court la frontière.

Signaux de Trump à Kim

Kim Jong Un a récemment cherché à renforcer sa stature auprès de ses alliés, en envoyant des troupes et des munitions pour soutenir la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine.

Photo, prise le 9 juin 2026 et mise à disposition par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, du leader nord-coréen Kim Jong Un (G) avec le président chinois Xi Jinping (D) à l'aéroport de Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

Il a également reçu à Pyongyang le président chinois Xi Jinping, peu après que ce dernier avait tenu à Pékin des sommets coup sur coup avec M. Trump et le président russe Vladimir Poutine.

Ni les déclarations officielles de Pyongyang ni celles de Pékin n'ont mentionné la question de la dénucléarisation nord-coréenne, ce que des experts ont interprété comme une acceptation tacite de la part de la Chine.

Depuis l'échec en 2019 d'un sommet Trump-Kim à Hanoï sur les questions de la dénucléarisation et d'un allègement des sanctions, Pyongyang s'est à plusieurs reprises déclaré comme étant un État nucléaire "irréversible".

M. Trump a rencontré M. Kim à trois reprises durant son premier mandat, déclarant une fois qu'ils étaient tombés "amoureux", alors qu'il cherchait à conclure un accord longtemps convoité sur la dénucléarisation.

Le leader nord-coréen Kim Jong Un (G) et le président des Etats-Unis Donald Trump (D) lors d'une rencontre dans la zone démilitarisée (DMZ) entre les deux Corées, le 30 juin 2019 ( AFP / Brendan Smialowski )

Mais aucun progrès tangible n'a été réalisé.

Dimanche, quelques heures après avoir annoncé un accord avec l'Iran, M. Trump a publié sur les réseaux sociaux une photographie sans légende de lui-même avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, prise lors de leur rencontre à Singapour en 2018.

M. Trump a intensifié ses démarches en direction de M. Kim lors d'une tournée en Asie l'an dernier, affirmant être ouvert "à 100%" à une rencontre. L'offre est restée sans réponse.

Le président américain est même allé à l'encontre de décennies de politique américaine en déclarant que la Corée du Nord était "en quelque sorte une puissance nucléaire".