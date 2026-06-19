Malaisie: des scientifiques découvrent un "hyperparasite" s'attaquant au "champignon zombie"

La nouvelle espèce d'hyperparasite (Pleurocordyceps cornusynnemata) se développant sur une fourmi morte qui se nourrit du champignon invasif d'origine, à Lahad Datu, sur l'île de Bornéo, en Malaisie (photo prise le 13 octobre 2024 et publiée le 11 juin 2026) ( Universiti Malaysia Sabah / Elyse Yang )

Des scientifiques malaisiens ont découvert une nouvelle espèce de parasite dans les jungles de Bornéo, qui cible les "champignons zombies", ainsi appelés pour leur capacité à infecter des insectes, provoquer chez eux un comportement erratique, puis les conduire à une mort atroce.

La nouvelle espèce, collectée lors d'expéditions sur le terrain dans l'Etat de Sabah, dans l'est de la Malaisie, est un "hyperparasite" qui se nourrit des tissus du champignon initial infectant l'insecte, a expliqué vendredi Jaya Seelan Sathiya Seelan.

"Ce champignon appartient au genre Pleurocordyceps et agit comme un hyperparasite spécialisé", a déclaré M. Seelan à l'AFP.

Il vise des fourmis déjà infectées par un autre champignon, appelé Ophiocordyceps, surnommé le "champignon zombie" car, après avoir infecté une fourmi, il manipule son système nerveux avant de la tuer et d'émerger de la carcasse de l'insecte.

"Pleurocordyceps infiltre et se nourrit directement du tissu d'Ophiocordyceps en plein développement à l'intérieur de l'hôte", a précisé M. Seelan, directeur adjoint de l'Institut de biologie tropicale et de conservation de l'Université Malaysia Sabah.

Nommée d'après sa structure unique en forme de corne, Pleurocordyceps cornusynnemata a été découverte après l'étude d'une fourmi morte collectée dans la vallée de Danum, une zone reculée du sud de Sabah.

Et bien qu'il ne s'agisse pas du premier hyperparasite de ce type jamais découvert, "c'est le premier membre connu de son genre à présenter cette structure en forme de corne particulièrement distinctive", selon M. Seelan.

Cette découverte majeure a été publiée en avril dans la revue de référence en botanique taxonomique Phytotaxa.

Popularisé notamment par National Geographic, le "champignon zombie" contraint une fourmi à grimper en hauteur avant de l'obliger à enfoncer ses mâchoires dans une nervure de feuille, puis de la tuer.

Les scientifiques ont également découvert une nouvelle espèce de champignon tuant des araignées, appelée Leptobacillium geminatum, en raison de l'agencement par paires de ses structures produisant des spores, a précisé M. Seelan.

Ces espèces parasites ciblent généralement les araignées.

Interrogé sur l'importance de ces découvertes, M. Seelan a déclaré : "Ces nouveaux champignons documentés présentent un potentiel considérable, à la fois comme sources pour le développement de médicaments antimicrobiens de nouvelle génération et comme agents de biocontrôle très efficaces contre les ravageurs agricoles."