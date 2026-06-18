Bourse britannique : éléments à surveiller le 18 juin

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L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse jeudi, les contrats à terme FFIc1 affichant un recul de 0,5 %.

* TESCO: Tesco TSCO.L a indiqué que la croissance sous-jacente de ses ventes au Royaume-Uni a ralenti au premier trimestre, mais que l’entreprise continuait à gagner des parts de marché et maintenait inchangées ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’exercice. * INFORMA: Informa INF.L a laissé entrevoir une croissance plus forte en 2027 et a affiché une croissance de son chiffre d'affaires de 6,4 % au cours des cinq premiers mois de 2026, son activité d'événements en présentiel se remettant des perturbations causées par la guerre en Iran. * DRAX: Drax DRX.L a indiqué que l’autorité de surveillance financière britannique a clôturé son enquête sur certaines déclarations antérieures concernant l’approvisionnement en biomasse de la société, levant ainsi une incertitude réglementaire qui pesait sur l’entreprise depuis près de 10 mois. * WHITBREAD: Whitbread WTB.L a indiqué que ses réservations anticipées au Royaume-Uni restaient supérieures à celles de l’année dernière, soutenues par une forte demande dans le secteur des loisirs, l’opérateur hôtelier ayant annoncé une hausse de son chiffre d’affaires à périmètre constant au premier trimestre. * CROISSANCE SALARIALE: La croissance salariale annuelle britannique , hors primes, s’est établie à 3,4 % au cours des trois mois clos en avril, tandis que le taux de chômage s’élevait à 4,9 %, selon les chiffres officiels. * USINE DE SUNDERLAND: Le gouvernement britannique est en pourparlers avancés avec Nissan 7201.T concernant l’octroi d’un soutien financier en échange d’un engagement à long terme et d’investissements dans son usine de Sunderland, ont déclaré cinq sources proches des discussions. * HSBC: La filiale australienne de HSBC HSBA.L a reconnu avoir commis de graves manquements dans la protection de ses clients contre les escroqueries et pourrait se voir infliger une amende de 35 millions de dollars australiens sous réserve de l’approbation du tribunal, a déclaré l’autorité australienne de régulation des entreprises. * DIAGEO: Le nouveau directeur général de Diageo DGE.L , Dave Lewis, a demandé aux dirigeants de réduire les effectifs et d’autres coûts alors qu’il entame la restructuration du groupe, a rapporté le Financial Times. * PÉTROLE: Les cours du pétrole ont chuté de plus d’un dollar le baril après la signature d’un accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran. * MÉTAUX: Le cuivre a reculé , les prévisions bellicistes de la Réserve fédérale l'emportant sur l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. * OR: L'or a grimpé de 1 % en réaction aux signaux « hawkish » de la Réserve fédérale. * EX-DIVS: Compass Group CPG.L , 3i Group III.L , Airtel Africa AAF.L , Land Securities LAND.L , British Land BLND.L et Persimmon PSN.L se négocieront jeudi sans droit au versement de leur dernier dividende.

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