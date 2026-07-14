Bourse britannique : éléments à surveiller le 14 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE a reculé de 0,2 % en début de séance mardi. * ASTRAZENECA: AstraZeneca AZN.L versera 600 millions de dollars d'avance à Dizal Pharmaceutical 688192.SS pour acquérir les droits mondiaux sur l'un de ses médicaments destinés au traitement d'un type de cancer du poumon, a indiqué mardi le laboratoire pharmaceutique chinois dans un communiqué adressé à la Bourse de Shanghai. * BP: BP BP.L s'attend à ce que sa production en amont recule au deuxième trimestre, conformément à ses prévisions antérieures, en partie en raison des répercussions de la crise au Moyen-Orient. * ROBERT WALTERS: Robert Walters RWA.L a annoncé une baisse de 4 % de ses commissions nettes au deuxième trimestre, pénalisé par la faiblesse de l’activité de recrutement dans un contexte de tensions géopolitiques et d’incertitudes sur les marchés. * SPIRE HEALTHCARE: Spire Healthcare SPI.L a annoncé la nomination de Debbie White, membre de la direction, au poste de présidente, en remplacement de Ian Cheshire. * ASHMORE: Ashmore ASHM.L a dépassé les prévisions d’entrées nettes, les investisseurs continuant d’allouer des capitaux à des actifs des marchés émergents offrant des rendements plus élevés, malgré les incertitudes géopolitiques liées au conflit avec l’Iran. * WATCHES OF SWITZERLAND: Watches of Switzerland WOSG.L a indiqué que la forte demande des consommateurs américains fortunés s’est poursuivie au début de son nouvel exercice financier, et qu’il y avait des signes encourageants d’amélioration sur le marché britannique. * HEADLAM GROUP: Headlam Group HEAD.L a lancé une revue stratégique visant à renforcer ses finances après avoir annoncé une forte baisse de son chiffre d’affaires au premier semestre et une aggravation de ses pertes d’exploitation. * OFWAT: L’Ofwat a confirmé un plan de mesures correctives de 30,5 millions de livres sterling (40,76 millions de dollars) imposé à South East Water, à l’issue de trois enquêtes sur des perturbations de l’approvisionnement * DÉFENSE: Le Premier ministre Keir Starmer a signé l’adhésion de la Grande-Bretagne à un prêt de défense de l’UE en faveur de l’Ukraine. * PÉTROLE: Les cours du pétrole ont progressé de près de 3 % pour atteindre leur plus haut niveau en quatre semaines, alors que les États-Unis ont réimposé leur blocus naval à l’Iran et que les deux pays ont intensifié leurs attaques dans le détroit d’Ormuz. * OR: L’or a progressé après avoir atteint son plus bas niveau depuis deux semaines, dans l’attente des chiffres de l’inflation américaine, tandis que la montée des tensions entre les États-Unis et l’Iran a fait grimper les cours du pétrole et alimenté les anticipations de nouvelles hausses des taux de la Fed. * MÉTAUX: Le cuivre a légèrement baissé à Londres dans le contexte de la dernière escalade du conflit au Moyen-Orient, les craintes liées à la demande ayant contrebalancé les inquiétudes concernant une éventuelle rupture de la chaîne d’approvisionnement.

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