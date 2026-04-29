Bourse américaine-Wall Street termine en ordre dispersé après la décision de la Fed, les résultats des géants de la tech étant attendus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Fed maintient son taux directeur inchangé

* Les actions du secteur du stockage de données progressent après les prévisions optimistes de Seagate

* Starbucks en hausse après avoir revu ses prévisions à la hausse

* Amazon, Alphabet, Meta Platforms et Microsoft publieront leurs résultats sous peu

(Mises à jour à la clôture du marché) par Stephen Culp et Niket Nishant

Wall Street a fluctué mercredi, les investisseurs jonglant entre la flambée des prix du pétrole brut, la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et la publication de quatre résultats financiers très attendus après la clôture.

Les trois principaux indices boursiers américains ont fluctué après que le compte-rendu de la réunion de la Fed a révélé que la décision de maintenir les taux inchangés avait été la plus controversée depuis 1992, dans un contexte d'incertitudes liées à la hausse des prix de l'énergie due aux troubles au Moyen-Orient.

Il s'agissait probablement de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed sous la direction de Powell, qui a promis lors de la conférence de presse qui a suivi qu'il resterait gouverneur.

Les cours du brut CLc1 ont bondi après que la Maison Blanche a confirmé les informations selon lesquelles le président américain Trump avait demandé à ses collaborateurs de se préparer à un blocus prolongé des ports iraniens, ce qui laisse présager des pressions persistantes sur l'offre en raison de la restriction du trafic dans le détroit crucial d'Ormuz.

“Plus ce conflit en Iran durera, plus les prix de l'énergie resteront élevés et plus l'incertitude mondiale persistera, plus on s'attendra à ce que cela ait un impact sur les habitudes de consommation, ce qui se reflétera à un moment donné, à un certain niveau, dans la prochaine série de résultats des entreprises”, a déclaré Matthew Keator, associé gérant du Keator Group, une société de gestion de patrimoine basée à Lenox, dans le Massachusetts.

Un responsable de la Maison Blanche a indiqué que Trump avait rencontré des hauts dirigeants de Chevron CVX.N et d'autres entreprises du secteur de l'énergie pour discuter des mesures possibles visant à apaiser les marchés pétroliers au cas où un blocus prolongé des ports iraniens se poursuivrait pendant des mois.

La hausse des prix de l'énergie a ravivé les craintes d'une inflation généralisée, alors même que la Réserve fédérale a conclu ce qui est probablement sa dernière réunion de politique monétaire de l'ère Powell en laissant son taux directeur inchangé, comme prévu.

LES MÉGACAPS TECHNOLOGIQUES EN VUE

Par ailleurs, les investisseurs se sont préparés à la publication imminente de quatre rapports de résultats très attendus de la part de quatre des sociétés composant le groupe des “Magnificent Seven”, ces géants de l'intelligence artificielle: Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O .

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 1,5%, après avoir gagné 43,8% depuis le début de l'année.

“Bien sûr, les chiffres comptent”, a ajouté Keator. “Mais l'important n'est pas ce qu'elles ont fait au cours du dernier trimestre, mais ce qu'elles envisagent pour l'avenir en termes de dépenses d'investissement et la manière dont l'IA pourrait affecter leur modèle économique.”

Sur le plan économique, les nouvelles commandes de biens d'équipement de base , considérées comme un baromètre des projets d'investissement des entreprises, ont bondi de 3,3% en mars, soit la plus forte hausse mensuelle depuis juin 2020.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 2,32 points, soit 0,03%, pour terminer à 7 136,48 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 15,26 points, soit 0,06%, à 24 679,06. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 272,77 points, soit 0,56%, à 48 869,16.

Robinhood Markets HOOD.O a chuté après que la société de courtage en ligne a manqué ses prévisions de bénéfice pour le premier trimestre. Les actions des sociétés de stockage de données ont grimpé à la suite des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre de Seagate Technology STX.O . Les actions de Seagate ont bondi, tout comme celles de ses concurrents SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O . Starbucks SBUX.O a progressé après avoir relevé ses prévisions de bénéfice annuels . Visa V.N a bondi après que la société de traitement des paiements a revu à la hausse ses prévisions concernant ses bénéfice annuels. NXP Semiconductors NXPI.O a bondi après que la société a publié un chiffre d'affaires au deuxième trimestre et des prévisions de chiffre d'affaires supérieurs aux estimations de Wall Street.