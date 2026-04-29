A Carcassonne, conquise par le RN, une manifestation contre l'extrême droite

Manifestation devant la citadelle médiévale, à l'appel du collectif "Nous Carcassonne", pour protester contre les décisions prises par le maire du Rassemblement National Christophe Barthès, le 29 avril 2026 à Carcassonne, dans l'Aude ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Plus de 300 personnes ont défilé mercredi à Carcassonne contre l'extrême droite, après l'élection du maire RN Christophe Barthès et ses premières décisions décriées par le tissu associatif, comme un arrêté anti-mendicité ou le retrait de certaines subventions.

"Carcassonne a basculé aux mains de l'extrême droite mais notre cité doit être le bastion de la résistance", a lancé Yassine El Kdim, l'un des cofondateurs du collectif "Nous Carcassonne", créé après la victoire de M. Barthès.

"Pas de nazis dans notre ville", "Parce que la violence n'a jamais fait une Cité", pouvait-on lire sur des pancartes et drapeaux brandis par les manifestants, qui ont rallié depuis le centre-ville la cité médiévale, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

Une grande banderole affichait également le message "Les menaces, c'est terminé", après que Christophe Barthès a prévenu mardi, auprès de France 3: "on va regarder qui manifeste demain, en prenant des mesures. Les associations qui participeront n'auront plus de subventions de la mairie."

Des drapeaux libanais, palestinien et de l'UE lors d'une manifestation devant la citadelle médiévale, à l'appel du collectif "Nous Carcassonne", pour protester contre les décisions prises par le maire Rassemblement National Christophe Barthès, le 29 avril 2026 à Carcassonne, dans l'Aude ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

"Ça ne nous fait pas peur. Justement, c'est encore plus encourageant, ça nous motive à nous mobiliser", a expliqué à l'AFP Nolan Boutaleb, étudiant de 19 ans et cofondateur de "Nous Carcassonne".

Carole, retraitée de 71 ans, est venue manifester avec son mari Laurent, 73 ans, pour marquer son inquiétude face à l'"avant-goût de ce que pourrait être l'extrême droite".

Le maire RN a multiplié les mesures jugées polémiques depuis son élection: arrêté anti-mendicité, retrait du drapeau européen du fronton de la mairie ou suppression d'une subvention à la Ligue des droits de l'Homme (LDH).

"Le fait d'être élu ne donne pas tous les droits", a souligné lors de la manifestation Patrick Bordes, professeur de français et co-secrétaire départemental de la FSU.

Pour cette mobilisation, "Nous Carcassonne" était soutenu par diverses organisations syndicales et associations comme la CGT, la FSU, la LDH ou encore SOS Racisme.