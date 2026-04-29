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PayPal fait de Venmo une entité distincte alors que son directeur général Enrique Lores cherche à stimuler la croissance
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 22:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte sur la refonte)

PayPal PYPL.O a annoncé mercredi qu'il allait réorganiser ses activités en trois unités opérationnelles, dont une division distincte dédiée à Venmo, alors que le nouveau directeur général Enrique Lores simplifie le fournisseur de services de paiement et renforce son orientation vers la croissance.

Cette décision de faire de Venmo un segment autonome facilitera le suivi de ses performances ou la vente potentielle de l'activité, a rapporté CNBC plus tôt mercredi.

“Pour accélérer la croissance et libérer tout notre potentiel, nous devons nous recentrer sur nos fondamentaux”, a déclaré Lores dans un communiqué.

La société a nommé Lores en mars après avoir évincé le directeur général de l'époque, Alex Chriss , qui avait été recruté pour guider l'entreprise à travers une période de ralentissement de la croissance et de concurrence accrue.

Outre Venmo, les deux autres unités regrouperont les activités grand public et marchands de PayPal, et une branche dédiée aux services de paiement qui abrite son activité Braintree et sa division crypto.

Cette restructuration intervient quelques mois après que Bloomberg a rapporté que la société de paiement Stripe envisageait d'acquérir PayPal ou certaines parties de l'entreprise.

Certains analystes ont estimé que la vente de certains actifs de PayPal était plus probable qu'un rachat pur et simple, compte tenu de la taille de l'entreprise.

La société basée à San Jose, en Californie, fournira plus de détails sur sa refonte lors de sa conférence sur les résultats la semaine prochaine.

PayPal avait publié des prévisions de bénéfices pour 2026 bien en deçà des attentes de Wall Street, alors qu'elle faisait face à une pression concurrentielle croissante sur son cœur de métier de la part des grandes entreprises technologiques et de nouveaux rivaux du secteur des technologies financières.

Mercredi, l'action de la société a clôturé en hausse de 2,6 %. Elle a reculé d'environ 12,7 % cette année, à la dernière clôture.

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PAYPAL HOLDINGS
50,9400 USD NASDAQ +2,62%
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