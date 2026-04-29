Meta revoit à la hausse ses prévisions d'investissements et met en garde contre les risques réglementaires ; son action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action Meta Platforms META.O recule de 6 % à 629,1 dollars en séance prolongée ** La société relève ses prévisions annuelles de dépenses d'investissement , en misant davantage sur des investissements de plusieurs milliards de dollars dans les infrastructures d'intelligence artificielle tout en cherchant à réduire ses coûts par le biais de licenciements planifiés

** La société mère de Facebook prévoit des dépenses d'investissement comprises entre 125 et 145 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 115 à 135 milliards de dollars

** Annonce un chiffre d'affaires de 56,31 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 55,45 milliards de dollars - données LSEG

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 58 à 61 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui correspond globalement aux estimations de 59,5 milliards de dollars

** “Nous continuons à faire l'objet d'une surveillance étroite sur les questions liées aux jeunes et avons d'autres procès prévus cette année aux États-Unis, ce qui pourrait finalement entraîner une perte importante”, a déclaré la société

** À la clôture d'hier, META affichait une hausse de 1,4 % depuis le début de l'année