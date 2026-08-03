Bourse américaine : le bilan hebdomadaire d'un rebond en dents de scie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

3 août - ** L'indice S&P 500 .SPX met fin à deux semaines de baisse consécutives et progresse de 1 % dans un contexte de marché agité, les investisseurs évaluant les dépenses liées à l'IA, les risques géopolitiques et l'orientation de la politique monétaire .N

** L'indice Dow Jones .DJI progresse de 1 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, gagne 1,6 % ** Le S&P 500 a entamé la semaine en position de sortir de sa fourchette de fluctuation , puis la largeur du marché du Nasdaq a offert une lueur d’espoir ** Même avec la vague de ventes de mercredi, le Nasdaq Composite trouve un soutien à proximité de la zone de correction; les indices se redressent vendredi ** Et c’est ainsi que le marché de la largeur a connu un nouveau rebondissement : les géants de la tech reviennent en force ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR progresse pour la deuxième semaine consécutive vers les 4,72 % US/ . La cassure du rendement de référence des bons du Trésor se maintient alors que la Fed assombrit les perspectives de taux

** Une minorité de secteurs progresse lentement: les biens de consommation discrétionnaire et les services de communication rebondissent, tandis que les secteurs immobiliers et les services aux collectivités, considérés comme des substituts des obligations, vacillent ** Le secteur des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD bondit de 8,3 %. Amazon AMZN.O s’envole alors que la croissance de son activité cloud apaise les craintes liées à la hausse des dépenses en IA Chipotle CMG.N bondit, la révision à la hausse des prévisions de ventes faisant oublier les inquiétudes liées à l’épidémie de cyclosporiase ** Les services de communication .SPLRCL progressent de 5,4 %. En revanche, Meta META.O , la société mère de Facebook, s'effondre alors que les dépenses en IA pèsent sur son flux de trésorerie disponible ** Le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS progresse de 1,1 %. Coca-Cola KO.N atteint un niveau record après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, revu à la hausse ses prévisions annuelles, alors que le secteur brille derrière ** Le secteur technologique .SPLRCT recule légèrement de 0,1 %. Microsoft MSFT.O bondit grâce à l’essor du cloud et à des perspectives d’investissement plus modérées qui alimentent l’optimisme Apple AAPL.O recule alors que les problèmes d’approvisionnement pèsent sur les perspectives de croissance

L'indice des semi-conducteurs .SOX perd 4,3 % ** Le secteur de l’énergie .SPNY recule de 0,2 %. Chevron

CVX.N progresse après avoir dépassé les prévisions au deuxième trimestre avec le bénéfice trimestriel le plus élevé depuis six ans, tandis qu’ExxonMobil XOM.N recule en raison de résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre derrière ** Secteur industriel .SPLRCI en baisse de 1,6 %. UPS

UPS.N relève ses objectifs pour 2026, mais son action recule en raison du scepticisme des investisseurs ** Immobilier .SPLRCR : baisse de 2,2 %. L’opérateur de centres de données Equinix EQIX.O progresse jeudi après avoir dépassé les prévisions au deuxième trimestre et relevé ses prévisions . Mais EQIX termine la semaine en baisse de 6 % ** Dans le même temps, les investisseurs particuliers adoptent une attitude attentiste vis-à-vis de Warsh

** Performance du SPX depuis le début de l’année: