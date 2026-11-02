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Bourse américaine : la semaine en bref : inquiétante
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 12:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article de vendredi sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

2 novembre - ** L'indice S&P 500 .SPX recule pour la troisième semaine consécutive, perdant 0,6% alors que les inquiétudes concernant le secteur de l'IA refont surface .N

** Le Dow .DJI recule de 0,9%, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, perd 2%

** Le momentum a conservé la tête , mais avec la rotation d’octobre , les dividendes défensifs NOBL.K sont désormais le facteur le plus performant de l’année

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR est en passe d’enregistrer une quatrième semaine consécutive de baisse, à environ 4,93%, alors que la chute des valeurs liées à l’IA déclenche une ruée vers les valeurs refuges

US/

Ce recul met en avant le support clé de la tendance .

** Du point de vue sectoriel, seuls les services de communication et la technologie ont été paralysés, tandis que les valeurs refuges et le secteur de la santé ont chassé les fantômes

** Le secteur des services de communication .SPLRCL plonge de 8,5%. Meta META.O , la société mère de Facebook, recule après avoir augmenté le montant de sa levée de fonds à 37,5 milliards de dollars pour le développement de l’IA

Alphabet GOOGL.O , propriétaire de Google, s'effondre alors que le chiffre d'affaires publicitaire est inférieur aux attentes et que les dépenses en IA alimentent les inquiétudes quant aux rendements

Reddit RDDT.N s'effondre après avoir signalé des difficultés liées au trafic généré par la recherche IA de Google

** Le secteur technologique .SPLRCT recule de 1,8%. Les valeurs liées à l’IA et aux puces électroniques rebondissent lundi après l’annonce du dépôt par Anthropic d’une demande d’introduction en bourse qui pourrait battre tous les records

En revanche, Intel INTC.O s’effondre après la publication de perspectives moroses et d’un avertissement sur la consommation de trésorerie, et tire vers le bas le secteur des puces

L’indice des semi-conducteurs .SOX recule légèrement de 0,8%

Microsoft MSFT.O s'est d'abord redressé, mais a finalement clôturé en légère baisse après que la société a prévu une forte croissance de son activité cloud et annoncé un flux de trésorerie disponible supérieur aux attentes

FICO FICO.N recule suite à une révision à la baisse de sa notation par Wall Street après que la société a maintenu le prix de son score hypothécaire à 10 dollars pour les prêteurs

** Secteur des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD en hausse de 1%. Amazon AMZN.O recule toutefois, les dépenses en IA entraînant une forte consommation de trésorerie , tandis que les prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre déçoivent, éclipsant la croissance la plus rapide du cloud depuis cinq ans

** Le secteur de l’énergie .SPNY progresse de 1%. Le groupe avance alors que les cours du pétrole s’envolent en raison des inquiétudes liées à l’offre, alimentées par les craintes d’une escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran et par l’attaque d’un pétrolier dans le détroit d’Ormuz

O/R

Chevron CVX.N progresse après que la bonne santé du secteur du raffinage a permis de dépasser les prévisions de bénéfices du troisième trimestre et ExxonMobil XOM.N s’envole après avoir dépassé les prévisions de bénéfices grâce à la forte hausse de l’activité de raffinage alimentée par la guerre

** Le secteur financier .SPSY progresse de 1,1%. Malgré tout, les titres liés aux cryptomonnaies, Coinbase COIN.O et Robinhood HOOD.O reculent après que des pirates ont dérobé 6,3 milliards de dollars à Binance

** Le secteur industriel .SPLRCI progresse de 1,7%. Boeing

BA.N recule toutefois en raison d’une production du 737 plus lente que prévu et de perspectives de trésorerie moins favorables

** Le secteur des services publics .SPLRCU progresse de 2%. Les entreprises de ce secteur avaient-elles anticipé le pic des rendements?

** Le secteur de la santé .SPXHC progresse de 3,1%. Eli Lilly LLY.N bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, la demande d’injections amaigrissantes s’envolant

** Parallèlement, le pessimisme s'atténue, mais les investisseurs de l'AAII restent prudents

** Performance du SPX depuis le début de l'année:

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/11/2026 à 12:01:56.

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