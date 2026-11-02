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Alstom a drastiquement abaissé ses objectifs annuels en raison de difficultés de production
information fournie par Boursorama avec AFP 02/11/2026 à 08:00

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( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le constructeur ferroviaire français Alstom a drastiquement abaissé ses prévisions annuelles lundi après de mauvais résultats au premier semestre en raison de difficultés de production de son programme de trains Coradia Max destinés à l'Allemagne.

Le groupe s'attend à produire au total quelque 4.000 voitures sur l'exercice 2026/27 en cours, contre 4.400 à 4.500 attendues auparavant. Il prévoit désormais une marge d'exploitation à environ 1% contre environ 6,5% jusqu'à présent.

La "performance opérationnelle et financière" au cours du premier semestre, dont les chiffres sont publiés lundi en avance sur le calendrier prévu, a été "principalement affectée par la plateforme Coradia Max", explique lundi Alstom dans un communiqué.

Coradia Max est un programme de trains électriques régionaux destinés à des clients européens, notamment en Allemagne.

En avril, le groupe avait déjà révisé à la baisse ses objectifs de performance, en raison de ses difficultés d'exécution, juste après l'arrivée d'une nouvelle direction pilotée par Martin Sion, qui a succédé à Henri Poupart-Lafarge.

"Depuis ma nomination au poste de directeur général en avril 2026, j'ai demandé une identification rigoureuse et une remontée systématique des risques et des opportunités au niveau des projets, en mobilisant des équipes dédiées d’experts d’Alstom sur les projets les plus critiques, dont Coradia Max", a commenté Martin Sion.

"L'annonce faite aujourd'hui reflète les conséquences de cet exercice, avec pour objectif de normaliser la performance du groupe dès le prochain exercice fiscal", a-t-il assuré dans le communiqué.

Alstom a dévoilé des chiffres du premier semestre de l'exercice décalé 2026/27 détériorés. La marge d'exploitation s'affiche ainsi négative, à environ -4% pour le semestre.

Alstom a aussi produit 1.860 voitures au cours du premier semestre, en baisse de 8%. "Les difficultés d'exécution sur la plateforme Coradia Max" ont "conduit à une interruption de la fabrication au cours du premier trimestre", explique l'entreprise.

Le chiffre d'affaires a toutefois progressé de 9,3 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 3%.

Face à ces difficultés, Alstom annonce une "révision approfondie en cours des modèles organisationnels et opérationnels, devant aboutir à des décisions d’ici début 2027".

Le groupe veut aussi lancer "un examen de toutes les options possibles (...) afin de parvenir à une réduction de sa dette d’environ 2 milliards d’euros d'ici septembre 2027".

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