Boston Scientific prévoit une année 2027 difficile en raison de la politique tarifaire en Chine et de la faiblesse du marché des dispositifs cardiaques

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par Padmanabhan Ananthan

Boston Scientific BSX.N a revu à la baisse mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a averti que la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices pourrait s'avérer difficile en 2027, invoquant des pressions sur les prix en Chine et la faiblesse de ses principales activités dans le domaine des dispositifs cardiaques.

L'action de la société reculait de 5,3% en fin d'après-midi.

“Nous anticipons une pression continue sur le chiffre d’affaires jusqu’en 2027, ce qui, selon nous, rendra difficile la croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice par action ajusté”, a déclaré Jon Monson, directeur financier, lors d’une conférence téléphonique.

La société de technologie médicale table désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 3,16 et 3,18 dollars, contre une fourchette précédente de 3,28 à 3,32 dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice de 3,23 dollars par action.

La société prévoit une baisse de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre d’environ 3% à 1% en glissement annuel, ainsi qu’un bénéfice ajusté compris entre 77 et 79 centimes par action, ce qui est inférieur à l’estimation des analystes de 83 centimes par action.

Le directeur général, Mike Mahoney, a déclaré: “Il y aura des difficultés supplémentaires liées aux prix en Chine en 2027, et la croissance ne sera probablement pas suffisante pour compenser la pression exercée par l’électrophysiologie et le Watchman l’année prochaine.”

Farapulse et Watchman comptent parmi les principaux moteurs de croissance de Boston Scientific. L’implant Watchman, qui prévient la formation de caillots sanguins et les AVC, a subi des pressions au cours des derniers trimestres en raison d’une baisse de l’adoption .

La société a indiqué que le programme d’approvisionnement chinois basé sur les volumes, qui consiste à acheter des dispositifs médicaux en gros à des prix nettement inférieurs, devrait peser sur la croissance jusqu’en 2027, en particulier dans son activité d’endoscopie.

Boston Scientific prévoit désormais de finaliser l’acquisition de Penumbra, d’une valeur de 14,5 milliards de dollars , au premier trimestre 2027, soit plus tard que prévu, en raison de procédures d’examen réglementaire plus longues. La société a indiqué que la hausse des taux d’intérêt augmenterait le coût de financement de l’opération, ce qui pèserait davantage sur ses résultats.