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Boston Scientific en hausse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 13:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Boston Scientific BSX.N progresse de 4,6% à 48,18 dollars avant l'ouverture du marché

** La société affiche un bénéfice ajusté de 86 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 83 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** Elle annonce un chiffre d'affaires de 5,44 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 5,36 milliards de dollars

** La société abaisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, les ramenant de 3,34 à 3,41 dollars par action à une fourchette comprise entre 3,28 et 3,32 dollars par action; elle réduit également ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires publié, les ramenant de 7% à 8,5% à une fourchette comprise entre 5,5% et 6,5%

** Prévoit pour le troisième trimestre un bénéfice ajusté compris entre 80 et 82 centimes par action et une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%

** À la clôture d'hier, l'action BSX affichait une baisse de 51,7% depuis le début de l'année

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