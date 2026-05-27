Boston Scientific en baisse après avoir signalé une baisse de l'utilisation d'un dispositif destiné au traitement des maladies cardiaques

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27 mai - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Boston Scientific BSX.N recule de 10,3% à 51,68 dollars

** Lors d'une conférence, le directeur général Michael Mahoney a déclaré que la société constatait une baisse de l'utilisation de son dispositif pour les maladies cardiaques, Watchman, dans le cadre d'interventions autonomes

** "... nous souhaitons essentiellement tabler sur une croissance en dollars stable entre le premier et le deuxième trimestre, et probablement au troisième trimestre", déclare Mahoney

** Il ajoute que la société reste confiante quant à ses prévisions pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'année, malgré ce ralentissement

** En avril, la société a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle des bénéfices et du chiffre d'affaires

** Le titre a perdu environ 45% depuis le début de l'année, en incluant l'évolution de la séance