Booz Allen en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre et du troisième point: l'entreprise a dépassé les prévisions des analystes en matière de bénéfices, et non en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires)

24 juillet - ** L'action de la société de services informatiques et de conseil Booz Allen Hamilton BAH.N progresse de 2,6 % à 67,60 dollars en pré-ouverture ** La société prévoit un BPA ajusté pour l'exercice compris entre 6,00 $ et 6,35 $ et un chiffre d'affaires compris entre 11,2 milliards $ et 11,70 milliards $, contre des estimations des analystes de 6,29 $ par action et 11,64 milliards $ de chiffre d'affaires, selon les données de LSEG

** BAH a dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfice au premier trimestre

** La société indique une accélération de la demande dans l’ensemble de son portefeuille dédié à la sécurité nationale

** OpenAI avait précédemment conclu un partenariat avec la société pour des solutions de défense et commerciales basées sur l’IA

** À la clôture d'hier, l'action avait reculé de près de 22 % depuis le début de l'année