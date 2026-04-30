BOOSTHEAT : UN EXERCICE CONSACRÉ À RÉDUIRE LES COÛTS ET PROTÉGER LES ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ // AJUSTEMENT DE LA VALEUR NOMINALE

Suresnes, le 30 avril 2026

BOOSTHEAT (FR001400OS22 / ALBOO) annonce ses résultats annuels 2025 et la mise à disposition, sur son site Internet, de son rapport financier annuel 2025.

A l'occasion du Conseil d'administration réuni ce jour pour arrêter les comptes 2025, il a été décidé de réunir les fonctions de Président et Directeur Général, exercées par Hugo BRUGIÈRE. Stéphane LEDERMANN, Directeur Général depuis janvier 2025, a en effet informé le Président et le Conseil de son souhait de poursuivre une nouvelle aventure qui lui a été proposée et a demandé à pouvoir être remplacé au plus vite tout en restant à la disposition de la Société pour assurer une transition dans les semaines à venir.

A cette occasion, Hugo BRUGIÈRE déclare : « Je tiens à saluer le travail de Stéphane durant cette année à la tête de l'entreprise. BOOSTHEAT est aujourd'hui dans une situation financière assainie, avec des frais de fonctionnements limités et une dette largement réduite. Stéphane a eu une opportunité qu'il ne pouvait pas refuser et nous lui souhaitons le meilleur. »

I DEUX ACTIFS DANS LE PATRIMOINE DE LA SOCIÉTÉ

Au cours de l'exercice 2025, BOOSTHEAT a poursuivi la recherche d'opportunités de valorisation de son actif technologique, le compresseur thermique hybride, solution brevetée destinée à optimiser les performances de systèmes énergivores pour des applications variées comme les unités de méthanisation ou les systèmes résidentiels.

Toutefois, l'attentisme des industriels face à l'instabilité des politiques publiques dans le domaine n'ont pas permis, à ce stade, d'aboutir à des accords. Dans ce contexte, comme annoncé début juillet 2025, BOOSTHEAT a décidé de constituer une réserve de trésorerie en Bitcoin ( Bitcoin Treasury Company ) au sein de sa filiale Bitcoin Hold France, détenue à 100%. À fin 2025, Bitcoin Hold France détenait 3,49 Bitcoin d'une valeur de près de 260 300 €. Compte tenu de la volatilité importante constatée depuis février 2026, la Société s'autorise la réalisation d'opérations d'arbitrage sur un maximum de 60% de sa position.

I UN PASSIF FORTEMENT RÉDUIT

Dans le même temps, le passif a été sensiblement réduit grâce aux fonds issus des tirages sur la ligne de financement, pour un montant brut cumulé de 1 325 K€ entre janvier et décembre 2025. Les dettes fournisseurs ont été réduites de 37%, à 812 K€, et les dettes envers les organismes sociaux ont également été réduites de 46%, à 419 K€.

Le reste du passif est composé des fonds propres (-16 682 K€) issus des pertes accumulées lors des exercices antérieures), des quasi-fonds propres (14 253 K€) qui représentent le soutien financier de HBR Investment Group dans le cadre du protocole conclu lors de la mise en œuvre du plan de continuation, et du solde des obligations (1 075 K€) non encore converties à fin 2025.

A l'actif, la trésorerie ressortait, à fin décembre 2025, à 45 K€ hors réserve détenue par Bitcoin Hold France.

I UN RÉSULTAT D'EXPLOITATION MAÎTRISÉ MAIS DES CHARGES NON CASH IMPORTANTES

Dans un contexte de mise en sommeil des activités opérationnelles, la Société a parfaitement maîtrisé ses charges réelles de sorte que son résultat d'exploitation ressort à -570 K€ soit moins de 50 K€ par mois en moyenne.

Le résultat net, impacté par des charges financières de 14 149 K€ liées essentiellement au traitement comptable des pénalités de conversion du contrat de financement sans incidence sur la trésorerie de la Société, ressort à -14 838 K€.

I UNE CONTINUITÉ QUI DOIT ÊTRE ASSURÉE PAR LA LIGNE DE FINANCEMENT

La ligne de financement mise en place en décembre 2024 présente, à ce jour, une capacité de tirage résiduelle de 3 300 K€ après le tirage de 125 K€ annoncé le 3 mars dernier.

Cette capacité de financement, associée à une structure de coûts légère et à la faculté éventuelle d'arbitrer une partie de la réserve de trésorerie en Bitcoin, doit permettre de couvrir les besoins de financement de la Société à 12 mois et d'initier de nouvelles activités dans le futur.

I AJUSTEMENT DE LA VALEUR NOMINALE

Le Conseil d'administration réuni ce jour a, sur la base de la 8 ème résolution votée lors de l'Assemblée générale du 17 juin 2025, décidé de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale de l'action de la Société.

Le nominal de l'action est réduit de 1,00 € à 0,20 €. Le capital social de la Société, divisé en 291 727 actions, est, quant à lui, ramené de 291 727,00 € à 58 345,40 €.

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www.boostheat-group.com

Facteurs de risque :

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, décrits dans le Rapport Financier Annuel 2025 disponible sur le site Internet de la Société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la société. À la date du dernier Rapport Financier, la Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estimait être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des 12 prochains mois grâce notamment au recours à cette ligne de financement.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à la nouvelle activité de Bitcoin Treasury Company annoncée par la Société le 10 juillet 2025.

Facteurs de risque spécifiques l'activité de Bitcoin Treasury Company :

Le prix du Bitcoin peut être sujet à de fortes fluctuations, pouvant entraîner une dépréciation rapide et/ou significative des actifs numériques détenus par la Société (et/ou par ses filiales). En outre, la liquidité du Bitcoin peut être affectée par des variations de marché soudaines, des restrictions réglementaires et/ou des dysfonctionnements des plateformes d'échange, rendant plus difficile la vente d'actifs en cas de besoin de trésorerie.

Par ailleurs, le cadre réglementaire et fiscal applicable aux actifs numériques est susceptible d'évoluer rapidement et peut différer selon les juridictions. Ainsi, des changements législatifs et/ou des décisions d'autorités de marché pourraient avoir un impact défavorable sur la détention et/ou l'utilisation d'actifs numériques (dont le Bitcoin) par la Société (et/ou par ses filiales).

Enfin, la détention d'actifs numériques (dont le Bitcoin) peut nécessiter la mise en place de mesures de sécurité strictes (portefeuilles numérique sécurisés, clés privées, protocoles de stockage à froid). Toute faille de sécurité, perte d'accès aux clés privées ou attaque informatique pourrait entraîner une perte totale ou partielle des actifs numériques détenus par la Société (et/ou par ses filiales).

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À PROPOS DE BOOSTHEAT ET DE BITCOIN HOLD FRANCE

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique breveté permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

La Société a également créé une activité de Bitcoin Treasury Company au sein de sa filiale Bitcoin Hold France destinée à acquérir, négocier et accumuler des Bitcoin.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR00140153G5).

I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Jérôme FABREGUETTES LEIB

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 78 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Anne-Charlotte DUDICOURT

Relations Presse

Tél. : 06 24 03 26 52 / acdudicourt@actus.fr

Avertissement :

La société BOOSTHEAT a mis en place un financement sous forme d'OCEANE-BSA avec la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO), qui, après avoir reçu les actions issues du remboursement ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société.

Les actions, résultant du remboursement ou de l'exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la Société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.