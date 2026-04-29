Booking Holdings revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel en raison des répercussions de la guerre au Moyen-Orient

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* Selon Booking, le conflit au Moyen-Orient a réduit la croissance du nombre de nuitées au premier trimestre de 2 points de pourcentage

* La prévision de croissance du chiffre d'affaires annuel est ramenée à un chiffre élevé

* Les perturbations dans le secteur du voyage pourraient entraîner des pressions inflationnistes, prévient le directeur financier

(Ajout des commentaires de la direction issus de la conférence téléphonique avec les analystes) par Anshuman Tripathy

Booking Holdings BKNG.O a revu à la baisse mardi ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires et a averti que la guerre au Moyen-Orient pourrait peser sur les réservations jusqu'à la fin juin, entraînant une baisse d'environ 4 % du cours de l'action de l'agence de voyages en ligne dans les échanges après la clôture.

La société a déclaré que la croissance du nombre de nuitées — un indicateur clé du taux d'occupation et de la génération de revenus — avait été réduite d'environ 2 points de pourcentage au premier trimestre en raison du conflit, qui a éclaté fin février.

Les incertitudes qui pèsent sur le reste de l'année menacent la reprise de la demande dans le secteur du voyage, car la volatilité des échanges commerciaux et la prolongation des conflits pourraient faire grimper encore davantage les coûts pour les clients.

“L'impact du conflit s'est également fait sentir en dehors de la région du Moyen-Orient, car nous avons constaté des changements dans les habitudes de voyage à plus grande échelle, en particulier dans les couloirs de transit, comme celui entre l'Europe et l'Asie”, a déclaré le directeur financier Ewout Steenbergen lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Le directeur général de Booking, Glenn Fogel, a déclaré que la société considérait le Moyen-Orient — qui représente 7 % de ses nuitées mondiales en 2025 — comme un atout à long terme et qu'elle était bien positionnée pour le moment où la demande de voyages reviendrait à la normale.

Plus tôt mardi, Hilton Worldwide HLT.N a également fait état d'une baisse des revenus liés à l'hébergement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en raison des perturbations dans les voyages.

Booking Holdings, dont le siège se trouve à Norwalk, dans le Connecticut, a déclaré qu'elle s'attendait désormais à une croissance annuelle de son chiffre d'affaires à un chiffre élevé, contre une prévision antérieure de croissance à deux chiffres faible.

“Nous sommes conscients qu'une perturbation prolongée pourrait entraîner des pressions inflationnistes plus larges, notamment des fluctuations des prix du kérosène, des réductions de capacité des compagnies aériennes, ainsi que peser plus largement sur le moral des voyageurs”, a déclaré Steenbergen.

Le chiffre d'affaires brut du premier trimestre s'est élevé à 53,8 milliards de dollars, en hausse de 15% par rapport à l'année précédente.

La société mère de Kayak a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 1,14 dollar par action, contre une estimation moyenne des analystes de 1,08 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 5,53 milliards de dollars, en hausse de 16% par rapport à l'année précédente. Les analystes s'attendaient à 5,52 milliards de dollars.