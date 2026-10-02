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Bonduelle améliore son résultat net malgré la pression sur les marges
information fournie par Zonebourse 02/10/2026 à 18:14

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Bonduelle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,19 milliards d'euros sur son exercice 2025-2026, en hausse de 0,4% à données comparables, malgré un léger recul de 0,8% en données publiées. Le groupe affiche un résultat net consolidé de 16,2 millions d'euros, contre une perte de 11,5 millions un an plus tôt, porté notamment par l'amélioration du besoin en fonds de roulement et la maîtrise des investissements.

Cette amélioration intervient toutefois dans un contexte de rentabilité encore sous pression. Le résultat opérationnel courant recule de 5%, avec une marge ramenée à 3,6%. En Europe, qui représente près des deux tiers de l'activité, le chiffre d'affaires progresse de 1,3%, soutenu par les conserves et les surgelés, tandis que l'activité de salades traiteur reste en retrait.

Hors d'Europe, l'activité recule de 1% à données comparables. L'Amérique du Nord demeure le principal point de fragilité, conduisant Bonduelle à comptabiliser une dépréciation de 35 millions d'euros sur le goodwill de Bonduelle Americas. Le résultat opérationnel ressort ainsi à 32,3 millions d'euros, contre 73 millions un an auparavant.

Pour le nouvel exercice, le groupe entend poursuivre son redressement en mettant l'accent sur la rentabilité, la génération de cash-flow et la réduction de l'endettement, dans un environnement toujours marqué par les incertitudes agricoles et géopolitiques.

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