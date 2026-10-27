Bond du chiffre d'affaires trimestriel de 27,1% pour Memscap

Le spécialiste des capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité a dévoilé une nette accélération de son activité au troisième trimestre, reflétant la dynamique de croissance de l'ensemble des activités du Groupe, particulièrement soutenue dans les secteurs aéronautique et médical.

Entre juillet et septembre, les revenus des activités poursuivies de la société ont progressé de 27,1%, à 3,333 millions d'euros, portant la hausse sur les neuf premiers mois de l'année à 17,2%, à 10,272 millions d'euros.

Toutes les divisions de Memscap ont contribué à cette croissance. L'aéronautique, le premier marché du groupe avec 70% des ventes sur le trimestre, a vu son chiffre d'affaires atteindre 2,347 millions d'euros ( 22,8%), le médical a connu la plus forte augmentation ( 80,1%, à 0,534 million d'euros) et les communications optiques ont généré 0,423 million d'euros de revenus ( 7,6%).

La hausse d'activité s'est accompagnée d'une amélioration notable des marges. Le taux de marge brute trimestriel a grimpé à 44,2% (contre 40,4% au troisième trimestre 2025). Dans le même temps, les charges opérationnelles n'ont progressé que de 7,1% à 974 milliers d'euros, permettant de convertir près de la moitié des revenus additionnels en résultat opérationnel.

Le résultat d'exploitation est ressorti à 498 milliers d'euros, soit une multiplication par 3,3 sur un an (14,9% du chiffre d'affaires, contre 5,7% au troisième trimestre 2025). L'Ebitda ajusté s'est établi à 552 milliers d'euros (16,6% du chiffre d'affaires).

Malgré une perte financière de 205 milliers d'euros liée au change transactionnel, et en l'absence de charge d'impôt, le bénéfice net consolidé trimestriel s'est élevé à 293 milliers d'euros ( 66,4%). Sur neuf mois, il atteint 849 milliers d'euros, contre 539 milliers d'euros lors de l'exercice précédent.