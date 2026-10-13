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Bombardier déploie son offre au salon de Las Vegas
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 14:00

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Le constructeur aéronautique canadien compte valoriser sa flotte haut de gamme et ses services d'accompagnement, à l'occasion de ce rendez-vous majeur de l'aviation d'affaires.

Bombardier annonce sa participation au salon de l'Association de l'aviation d'affaires des Etats-Unis (NBAA-BACE), qui se tiendra du 20 au 22 octobre 2026 à Las Vegas. Le groupe canadien y présentera en exposition statique ses modèles phares Global 8000, Global 6500 et Challenger 3500. L'entreprise mettra également en avant la qualité de son service de soutien à la clientèle, classé au 1er rang des sondages sectoriels AIN pour la 3e année consécutive et Professional Pilot pour la 2e année consécutive.

"La présence sur le site de nos avions phares en dit long sur la solidité de notre portefeuille", a assuré Eric Martel, président et chef de la direction de la société. Le chalet d'accueil du groupe proposera par ailleurs le parcours "L'Expérience par Bombardier" pour faire découvrir le savoir-faire de la marque.

Le titre Bombardier a terminé en hausse de 1,1% hier à Toronto et signe une progression de plus de 47% depuis le début de l'année.

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