Bombardier dépasse les prévisions de bénéfices ; son flux de trésorerie disponible redevient positif grâce à l'essor des commandes d'avions d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les livraisons d'avions d'affaires ont reculé de quatre appareils en raison de problèmes ponctuels liés à la chaîne d'approvisionnement

* Le directeur général s'intéresse à l'adhésion du Canada au programme européen GCAP de chasseurs

* Bombardier étudie la possibilité d’implanter un site au Canada pour soutenir le programme GlobalEye

(Ajout des commentaires du directeur général issus de la conférence téléphonique avec les analystes) par Allison Lampert et Aatreyee Dasgupta

Bombardier BBDb.TO a annoncé jeudi un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux attentes des analystes, soutenu par une forte demande de jets privés qui a également permis un redressement du flux de trésorerie disponible et une augmentation du carnet de commandes du constructeur aéronautique.

Les constructeurs d’avions d’affaires profitent d’une forte demande, car l’essor de la richesse générée par les start-ups spécialisées dans l’IA et SpaceX SPCX.O crée une nouvelle clientèle pour l’aviation privée. L’action Bombardier a progressé de 1,3 % en début de séance après que la société a décrit ses efforts pour réduire sa dette et livrer davantage d’avions.

La société basée à Montréal a indiqué que son chiffre d’affaires trimestriel avait progressé de 6 % par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 2,15 milliards de dollars, grâce à une forte demande de services après-vente, et ce malgré la livraison de quatre avions de moins.

Le directeur général de Bombardier, Éric Martel, a déclaré aux analystes que la société évaluait ses performances sur le marché des services après-vente en étudiant une éventuelle acquisition qui permettrait de développer ses services de maintenance.

Selon les analystes, les chaînes d’approvisionnement du secteur aérospatial se sont améliorées depuis la pandémie de COVID-19, les livraisons globales ayant augmenté cette année, mais des inquiétudes persistent. Bombardier a livré 32 jets d'affaires au cours du trimestre, contre 36 appareils un an plus tôt. Le constructeur aéronautique prévoit de livrer davantage d'avions à ses clients au cours du quatrième trimestre.

"Nous continuons de rencontrer des difficultés en termes de coûts et de calendrier de livraison, mais cela fait maintenant plusieurs années que nous gérons ce contexte", a déclaré M. Martel à propos des défis liés à la chaîne d’approvisionnement.

Il a évoqué des problèmes ponctuels liés à la chaîne d’approvisionnement qui sont en passe d’être résolus rapidement.

En début de semaine, Gulfstream Aerospace, le concurrent américain de Bombardier et filiale de General Dynamics Corp

GD.N , a indiqué que ses livraisons avaient augmenté de trois appareils pour atteindre 41, grâce à une chaîne d’approvisionnement qui s’améliore, tandis que Textron Inc

TXT.N , fabricant des jets d’affaires Cessna, a déclaré qu’il était toujours confronté à des problèmes liés à certains composants clés.

M . Martel a également indiqué que la société s’intéressait à la décision du Canada de rejoindre le programme européen retardé de chasseursGlobal Combat Air Programme (GCAP).

"Je suis heureux que le Canada soit désormais de la partie", a-t-il déclaré.

Bombardier entrevoit également de nouvelles opportunités dans le domaine de la défense pour les avions de missions spéciales qu’elle produit avec son partenaire suédois SAAB

SAABb.ST , alors que le Canada et l’Europe cherchent à se diversifier par rapport aux États-Unis en raison des tensions commerciales et géopolitiques.

M. Martel a indiqué que Bombardier envisageait de créer un site canadien pour soutenir le programme Global Eye.

Le carnet de commandes de Bombardier s’élevait à 21,8 milliards de dollars au 30 juin, soit une hausse de 4,3 milliards par rapport à la fin décembre.

La société a annoncé un flux de trésorerie disponible de 228 millions de dollars au deuxième trimestre, un indicateur suivi de près par les investisseurs, contre un solde négatif de 164 millions de dollars un an plus tôt, grâce aux acomptes fermes versés par les clients sur leurs nouvelles commandes d’avions.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes estimaient le flux de trésorerie disponible de la société à 45,42 millions de dollars. Sur une base ajustée, le bénéfice trimestriel s'est établi à 2,50 dollars par action, contredes estimations des analystes de 1,41 dollar par action.