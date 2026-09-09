Bombardier affirme vouloir pourvoir 500 postes vacants aux États-Unis malgré les menaces de Trump

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(Ajout des commentaires d'un responsable de la Maison Blanche et de détails sur l'aspect politique du différend commercial aux paragraphes 5 à 10)

par Allison Lampert et David Shepardson

Bombardier poursuit le recrutement de travailleurs américains pour pourvoir 500 postes vacants aux États-Unis, a déclaré mercredi à Reuters le constructeur canadien d'avions privés, alors même qu'il fait face à des menaces du président Donald Trump visant à interdire ses avions sur le marché américain.

Certains de ces postes sont destinés à un nouveau centre de service à Fort Wayne, dans l’Indiana, dont l’ouverture est prévue mi-novembre.

Les avions Bombardier peuvent toujours être livrés à des clients américains malgré la menace de Trump d’exclure l’entreprise, basée à Montréal, du marché dans le contexte d’un conflitcommercial qui s’intensifie avec le Canada, ont indiqué des sources du secteur.

Le secteur aérospatial n’a pas été touché par la dernière série de mesures de rétorsion « » prises mardi par les États-Unis à l’encontre du Canada.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré mercredi que l’administration Trump préparait des options et des mesures concernant Bombardier. Trump avait accepté l’année dernière de rétablir un accord vieux de plusieurs décennies accordant un statut d’exonération douanière aux avions et à leurs composants.

La crainte que Bombardier ne perde l’accès à un marché qui représente environ la moitié de son chiffre d’affaires a conduit certains législateurs républicains à se tourner vers la Maison Blanche.

Le sénateur américain Roger Marshall, un républicain candidat à sa réélection en novembre, a déclaré qu’il se battrait pour sauver les emplois chez Bombardier dans son État, où l’entreprise emploie environ 1.500 personnes.

“J’ai déjà fait part de cette préoccupation au Bureau ovale”, a-t-il déclaré mardi sur X.

Le sénateur républicain du Kansas, Jerry Moran, a déclaré lundi avoir contacté l’administration Trump “afin de s’assurer que le président soit conscient des contributions significatives de Bombardier au Kansas”.

La menace de Trump à l'encontre de Bombardier risque d'aggraver un différend commercial déjà vif avec le Canada. Les démocrates ont saisi l'occasion offerte par les droits de douane imposés par l'administration Trump pour en faire un enjeu majeur dans leur campagne visant à reprendre le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre.