 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bolloré prévoit l’arrêt définitif de la production de bus électrique Bluebus
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 17:35
Ajouter Boursorama à vos sources

Bollore SE BOLL.PA :

* BOLLORÉ SE A ANNONCÉ AUX ÉQUIPES BLUEBUS UN PROJET PRÉVOYANT L’ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION DE BUS ÉLECTRIQUE

* UNE REPRISE PARTIELLE D’ACTIFS EST À L’ÉTUDE AVEC UN ACTEUR INDUSTRIEL EUROPÉEN

* PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI (PSE) VISANT LA SUPPRESSION DE 74 POSTES

Texte original nGNE8lqFk0

Pour plus de détails, cliquez sur BOLL.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

BOLLORE SE
3,7940 EUR Euronext Paris -0,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:59

    35heures, classement Pisa, couts du travail en général et impots ! aucun avenir pour l'industrie en france dans ce contexte !
    il faudra bien que la CGT l'admette... on ne pourra pas conserver que les retraités ! ce ne serait pas financé :(

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 317,98 +0,14%
BIOPHYTIS
0,0725 +3,57%
Pétrole Brent
97,35 +0,04%
SOITEC
146,35 +2,09%
HAFFNER ENERGY
0,629 -5,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank