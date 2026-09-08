Bolloré prévoit l’arrêt définitif de la production de bus électrique Bluebus

Bollore SE BOLL.PA :
* BOLLORÉ SE A ANNONCÉ AUX ÉQUIPES BLUEBUS UN PROJET PRÉVOYANT L’ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION DE BUS ÉLECTRIQUE
* UNE REPRISE PARTIELLE D’ACTIFS EST À L’ÉTUDE AVEC UN ACTEUR INDUSTRIEL EUROPÉEN
* PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI (PSE) VISANT LA SUPPRESSION DE 74 POSTES
Texte original nGNE8lqFk0
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(Rédaction de Gdansk)
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