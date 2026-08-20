BOIRON : Déclaration des droits de vote au 31 juillet 2026

Le 20 août 2026

Publication

du nombre d'actions composant le capital

et du nombre total de droits de vote

(Articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)



Date d'arrêt

des informations

Nombre total d'actions composant le capital



Nombre total de droits de vote



31 juillet 2026



17 545 408

Total brut de droits de vote : 18 166 278

_________________________________



Total net (*) de droits de vote : 17 983 145

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)