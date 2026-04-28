BOGART : Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
28 AVRIL 2026
BOGART annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), son rapport financier annuel au titre de l'exercice 2025 clos le 31 décembre 2025.
Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel 2025 :
- Déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité du rapport financier annuel ;
- Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Comptes annuels consolidés au 31 décembre 2025 ;
-
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels consolidés au
31 décembre 2025 ;
- Comptes annuels sociaux au 31 décembre 2025 ;
-
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux au
31 décembre 2025 ;
- Informations relatives honoraires des commissaires aux comptes.
Le rapport financier annuel 2025 peut être consulté sur le site internet de la société, https://www.groupe-bogart.com/investisseurs/rapports-financiers.html
www.groupe-bogart.com
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ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
RELATIONS PRESSE
MANON CLAIRET
MCLAIRET@ACTUS.FR / TÉL. : 01 53 67 36 73
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ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
RELATIONS INVESTISSEURS
ANNE-PAULINE PETUREAUX
APETUREAUX@ACTUS.FR / 01 53 67 36 72
- SECURITY MASTER Key : ymmdYZpnZZrInGppZ5uXmWVsaW9jyGSdZpTHmmZsa57JaG2TnGpiaJrKZnJonWxt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97877-cp_bogart_mad_rfa2025.pdf
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