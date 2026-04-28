BOGART : Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

28 AVRIL 2026

BOGART annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), son rapport financier annuel au titre de l'exercice 2025 clos le 31 décembre 2025.

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel 2025 :

Déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité du rapport financier annuel ;

Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;

Comptes annuels consolidés au 31 décembre 2025 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels consolidés au

31 décembre 2025 ;

31 décembre 2025 ; Comptes annuels sociaux au 31 décembre 2025 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux au

31 décembre 2025 ;

31 décembre 2025 ; Informations relatives honoraires des commissaires aux comptes.

Le rapport financier annuel 2025 peut être consulté sur le site internet de la société, https://www.groupe-bogart.com/investisseurs/rapports-financiers.html

www.groupe-bogart.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

RELATIONS PRESSE

MANON CLAIRET

MCLAIRET@ACTUS.FR / TÉL. : 01 53 67 36 73

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

RELATIONS INVESTISSEURS

ANNE-PAULINE PETUREAUX

APETUREAUX@ACTUS.FR / 01 53 67 36 72