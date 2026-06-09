BOGART : Mise à disposition de la documentation préparatoire à l'Assemblée générale mixte du 25 juin 2026

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 9 juin 2026

Les actionnaires de la société JACQUES BOGART SA (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, sont invités à participer à l'Assemblée générale annuelle mixte qui se tiendra :

Jeudi 25 juin 2026 à 11h30

13, rue Pierre Leroux à Paris (75007)

L'avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°67 du 5 juin 2026.

L'ensemble des informations et documents visés à l'article R225-73-1 du code de commerce est publié à compter de ce jour sur le site internet de la société : www.groupe-bogart.com , rubrique investisseurs, onglet Assemblées Générales.

www.groupe-bogart.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

RELATIONS PRESSE

MANON CLAIRET

MCLAIRET@ACTUS.FR / TÉL. : 01 53 67 36 73

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

RELATIONS INVESTISSEURS

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APETUREAUX@ACTUS.FR / 01 53 67 36 72